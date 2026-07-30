Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, in visita, insieme alle più alte autorità della Repubblica di San Marino, alla Colonia Montana San Marino di Chiusi della Verna

Gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, Massimo Andrea Ugolini, dal Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati e da una Delegazione Istituzionale, nella giornata odierna ha fatto visita alla Colonia Montana San Marino di Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, alla presenza delle più Alte Autorità civili, militari e religiose vicine alla Colonia e alla Repubblica di San Marino. Dal 1967 la Colonia estiva di Chiusi della Verna, fondata da Mons. Giuseppe Innocentini, da tutti conosciuto come “Don Peppino”, continua a crescere intere generazioni di giovani sammarinesi, attualmente anche grazie a Don Pier Luigi Bondioni della Congregazione di Serravalle, che ne ha accolto la storica eredità. Durante la Visita, i Capitani Reggenti e i Segretari di Stato presenti, hanno espresso il loro più vivo compiacimento e profonda gratitudine a tutto il personale educativo e ai volontari per l'impegno, la dedizione e la professionalità dimostrate quotidianamente nella cura e nella crescita dei ragazzi. La Colonia di Chiusi della Verna rappresenta molto più di un semplice soggiorno estivo: è uno spazio di crescita condivisa, di socialità sana e contatto di primario con la natura. È il luogo in cui i valori cardine della comunità sammarinese - solidarietà, rispetto e senso di appartenenza – prendono forma concreta nel percorso di crescita dei giovani. I Segretari di Stato presenti hanno ribadito l'importanza strategica di continuare a investire in strutture e progetti capaci di offrire ai cittadini più giovani esperienze educative di alto profilo in contesti sicuri e stimolanti. Al termine della visita alla Colonia, la Reggenza, i Segretari di Stato, le Autorità sammarinesi e del luogo, si sono recati al Santuario Francescano della Verna. Fra la Comunità sammarinese, il Paese di Chiusi della Verna e il Santuario Francescano esiste un legame di amicizia e fratellanza radicato. “Quest’anno, questa visita assume un’ulteriore valore. A otto secoli dalla scomparsa di San Francesco d’Assisi, il suo messaggio risuona più che mai. La sua testimonianza di pace disarmata, di rispetto per la dignità di ogni persona, di cura dell'ambiente e di dialogo tra i Popoli, rappresenta un faro per il cammino dell'Umanità e per l'impegno delle Nazioni”, hanno lasciato scritto gli Ecc. mi Capitani Reggenti sul Libro degli Ospiti Illustri. Fu proprio qui, infatti, che 800 anni fa il Santo ricevette le stimmate in un rifugio di eremiti. Come atto conclusivo della visita, la Reggenza, nell’ambito di una particolare cerimonia, ha voluto commemorare gli ottocento anni della morte di San Francesco con un significativo dono, volto a sottolineare lo storico gemellaggio tra San Marino, il Montefeltro e il monte di La Verna e, nell’occasione, ha donato al Santuario Francescano una delle due speculari opere pittoriche dal titolo: “Il cammino dii San Francesco”, realizzate per l’occasione dall’apprezzato artista sammarinese Cristian Ceccaroni, il cui significato teologico e i simboli contenuti collegano i due luoghi e sono stati illustrati da Suor Gloria Riva. La seconda opera – presentata in anteprima oggi, visto la specularità con l’altra - sarà consegnata dalla Reggenza alle Monache dell’Adorazione Perpetua del SS Sacramento per il Convento di San Francesco di San Marino nella giornata di venerdì, nell’ambito di un’altra cerimonia. La visita odierna è stata un momento di condivisione di alto valore spirituale, a testimonianza dell’antico sodalizio che unisce le due realtà e i comuni significati che sono stati ampiamente rimarcati dalla progettualità celebrativa fortemente voluta dagli Ecc. mi Capitani Reggenti.

c.s. Ufficio Segreteria Istituzionale







