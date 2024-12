Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi in visita alle strutture ISS del Colore del Grano e del Laboratorio Atelier Le Mani per i tradizionali auguri di Natale

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi si sono recati in visita nella mattinata di oggi alle strutture territoriali ISS del Colore del Grano e del Laboratorio Atelier Le Mani, per portare a operatori e ospiti un augurio di buone feste e buon Natale. Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, il Direttore Generale dell’Istituto Sicurezza Sociale Francesco Bevere e il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli. Grande emozione ed entusiasmo hanno caratterizzato entrambe le visite, con gli ospiti che hanno potuto illustrare ai Capi di Stato alcune delle attività svolte giornalmente grazie al supporto degli operatori e del personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale. Una visita particolarmente gradita anche per lo scambio, in vista delle imminenti festività, dei tradizionali auguri natalizi. "Desidero esprimere un sentito ringraziamento agli Eccellentissimi Capitani Reggenti per l’attenzione dimostrata verso i nostri servizi e le esigenze dei loro assistiti – dichiara Mariella Mularoni, Segretario di Stato per la Sanità – a conferma dei valori di universalità e solidarietà che contraddistinguono il sistema sanitario sammarinese. Le attività svolte in queste strutture testimoniano come il sistema socio-sanitario sammarinese sappia rispondere con creatività e competenza ai bisogni delle persone più fragili, valorizzando le loro capacità e garantendo percorsi di assistenza di alta qualità. Voglio ringraziare tutti gli operatori per la loro dedizione e formulare a loro, agli utenti e alle loro famiglie i più sinceri Auguri di Buon Natale". "Accogliere gli Eccellentissimi Capitani Reggenti nelle strutture del Colore del Grano e del Laboratorio Atelier Le Mani, è stato un momento di grande valore e di significativa vicinanza a tutto l'Ente – ha dichiarato Francesco Bevere, Direttore Generale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale –. La loro presenza, unita ai tradizionali auguri natalizi, rappresenta un forte segnale di attenzione verso i luoghi che ospitano persone sofferenti, confermando i valori di inclusione, umanità e cura che guidano il nostro impegno quotidiano. Desidero unirmi ai ringraziamenti rivolti agli operatori e ai responsabili dell'Ente, il cui impegno rende possibili questi significativi risultati, e colgo l'occasione per augurare a tutto il personale dell'ISS e alle loro famiglie un sereno Natale. La dedizione e la professionalità di ognuno sono il segno distintivo di una comunità che mette "prima di tutto" la dignità e il benessere della persona".

