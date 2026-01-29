Gli Ecc.mi Capitani Reggenti in partenza per New York per fare visita alla Fratellanza in occasione del 91° anniversario di fondazione

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari e dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e da una Delegazione istituzionale e diplomatica, sono in partenza per New York per fare visita alla Fratellanza in occasione del 91° anniversario di Fondazione e per festeggiare insieme alla partecipata comunità dei sammarinesi residenti a New York la celebrazione di Sant’Agata. Ad accogliere la Reggenza all’arrivo della Delegazione sarà l’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanente presso le Nazioni Unite a New York. Nei giorni prossimi la Reggenza, su invito del Presidente della Fratellanza, Gilberto Terenzi, parteciperà insieme ai Segretari di Stato al tradizionale appuntamento. Sempre alta è l’attesa dei Concittadini d’oltreoceano, che ogni anno partecipano alla ricorrenza in omaggio alla Compatrona per organizzare un momento comunitario insieme alle più alte Istituzioni sammarinesi, alla presenza di un’ampia rappresentanza della Fratellanza medesima che annovera oltre 500 iscritti. La permanenza statunitense della Delegazione consentirà altresì di avere incontri e visite con la Rappresentanza Permanente presso le Nazioni Unite.

