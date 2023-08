Gli Ecc.mi Capitani Reggenti in visita alla Struttura Residenziale La Fiorina

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno visitato questa mattina la Struttura Residenziale La Fiorina. Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, il Direttore Sanitario Sergio Rabini e il Direttore del Dipartimento Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli. L’evento ha rappresentato l’occasione per conoscere meglio le attività terapeutiche e educative della RSA, salutare i suoi ospiti e ringraziare tutto il personale per l’attività che viene svolta quotidianamente, valutando con attenzione possibili progetti di sviluppo futuri. Alla presenza del Direttore della UOC Assistenza Residenziale Anziani Cinzia Cesarini, le più alte cariche dello Stato hanno potuto ammirare, grazie a un video prodotto proprio dagli ospiti, i vari laboratori che vengono svolti in struttura, come l’ortoterapia e le attività dedicate alla cucina. Successivamente, i Capi di Stato hanno visitato le aree di assistenza in cui è suddivisa la struttura. “Scoprire le tante attività assistenziali che vengono svolte con passione in questa struttura mi ha emozionato – afferma il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni –. È davvero un piacere saper di poter contare su un centro residenziale di questo livello, vera eccellenza del territorio sammarinese. A nome del Governo che qui rappresento, voglio ringraziare tutti gli ospiti e operatori sanitari e socio-sanitari della RSA La Fiorina“. “L’ISS è impegnato a sostenere l’ARA soprattutto per i valori che riesce ad esprimere nei confronti dei nostri anziani – dichiara il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. È uno dei nostri fiori all’occhiello che rappresenta, attraverso le attività che quotidianamente vengono svolte a favore degli ospiti, un esempio concreto di generosità, professionalità e modello organizzativo all’avanguardia anche in termini strutturali e di accoglienza. Grazie per tutto questo al Direttore della UOC ARA Cinzia Cesarini e a tutto il personale di ogni livello e qualifica”.

c.s.

Segreteria di Stato Sanità

Iss