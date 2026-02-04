Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, fanno visita al palazzo dell’assemblea generale ONU a New York

Nella giornata di ieri, nell’ambito della Visita Istituzionale e New York, gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, dall’Ambasciatore presso le Nazioni Unite, Damiano Beleffi e da una Delegazione Istituzionale, hanno fatto visita al quartier generale delle Nazioni Unite, situato nel cuore di Manhattan.

Un luogo simbolo della cooperazione globale e cuore pulsante della diplomazia internazionale in cui si dibatte rispetto a tematiche legate alla pace, alla sicurezza, ai diritti umani e allo sviluppo sostenibile. Il complesso si configura come un celebre grattacielo, con la facciata in vetro verde e marmo ed è composto da diversi edifici iconici, nati dalla collaborazione di architetti famosi.

Un luogo significativo e "neutrale" situato in un’area che appartiene a tutti i Paesi membri dell'ONU e dove, al suo interno, si trovano le sale dei principali organi dell'ONU.

San Marino non è solo un membro dell'ONU, ma un assoluto interprete dei valori dell'ONU.

Per la Repubblica di San Marino essere parte delle Nazioni Unite è la naturale prosecuzione della propria identità. Senza questo tavolo, le molteplici attuali sfide globali resterebbero senza risposta, poiché nessuna nazione può prosperare nell'isolamento.

In questo momento storico di grandi incertezze e sempre più frammentato, la Visita Istituzionale della Reggenza e delle Autorità anche a questa emblematica sede, ha avuto il significato di ribadire l’impegno della Repubblica in favore del multilateralismo e delle sfide urgenti che interpellano la comunità internazionale, per le quali anche gli Stati di piccole dimensioni possono offrire il proprio contributo attraverso il dialogo, la cooperazione e il rispetto del diritto internazionale.



