Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli alla celebrazione del 91° anniversario di fondazione della Fratellanza di New York

Gli Ecc. mi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, e il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, nella serata di ieri hanno partecipato alle celebrazioni del 91° anniversario di Fondazione della Fratellanza dei Cittadini sammarinesi a New York. Si è trattato di un significativo evento che i Capitani Reggenti e le Autorità sammarinesi hanno voluto onorare attraverso la loro presenza a pochi giorni dalla ricorrenza del 5 febbraio che commemora la Compatrona Sant'Agata. La serata è iniziata con il toccante momento dell’esecuzione degli Inni Nazionali della Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America e ha avuto luogo presso Leonard’s Palace di Long Island, anche alla presenza dell’Ambasciatore Damiano Beleffi, Rappresentante Permanete presso le Nazioni Unite, di una Delegazione Istituzionale e di numerosissimi Concittadini appartenenti alla Fratellanza dei sammarinesi. Il Presidente della stessa, Gilberto Terenzi, dopo avere formulato il più partecipato benvenuto da parte della Fratellanza, ha dichiarato: “Questa sera per me e per il nostro Comitato è un onore salutare gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e le Autorità della Repubblica di San Marino. La Vostra presenza rende omaggio, non solo alla nostra amatissima Sant’Agata, ma anche alla Fratellanza Sammarinese di New York e testimonia la vostra vicinanza”. La Reggenza, nell’ambito del proprio intervento, ha pronunciato: “Quello che era iniziato come un mutuo soccorso tra concittadini in cerca di un futuro migliore, oggi è un pilastro d'acciaio che unisce due sponde dell'oceano. Questo legame inossidabile rende il massimo onore alla parola “Fratellanza” e ai valori che essa racchiude, oltre all’orgoglio di essere sammarinesi”. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Beccari, ha proseguito rivolgendosi all’ampia platea: “Non siete solo sammarinesi ma siete sammarinesi che, con l’emigrazione e con il vostro sacrificio, avete contribuito attivamente alla crescita del nostro Paese e per noi è importante continuare a preservare il legame sostanziale esistente”. Il Segretario di Stato ha proseguito citando l’Accordo di associazione con l’Unione Europea come un traguardo anche per tutti i sammarinesi nel mondo che porterà benefici e opportunità, non solo per le nuove generazioni, legate a possibilità di studio e di lavoro. Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Belluzzi, ha sottolineato l’importanza di essere presenti a queste significative celebrazioni per omaggiare le storie che sono dietro l’emigrazione. Ha poi ricordato il debito di gratitudine che i sammarinesi hanno verso le Comunità e che le Istituzioni non possono dimenticare e devono impegnarsi nel continuare a promuovere sinapsi e progetti che portino lato il nome della Repubblica di San Marino e della nostra Comunità nel mondo. Assoluta rilevanza da parte di tutte le Autorità è stata riservata al ruolo svolto dalla Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’estero e anche ai Soggiorni Culturali riservati ai giovani. Inoltre è stata espressa la massima riconoscenza per l’encomiabile opera svolta a tutti coloro che nel corso di questi 91 anni si sono impegnati assumendo incarichi nel Consiglio Direttivo e, in particolare all’attuale Presidente, Gilberto Terenzi, così come a tutti i precedenti Presidenti. Il Presidente Terenzi, a nome dell’intera Fratellanza, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Segreteria di Stato e al Dipartimento per gli Affari Esteri per il costante supporto alla Fratellanza medesima anche per la messa in opera dei programmi dell’Associazione.

C.s. - Segreteria Istituzionale







