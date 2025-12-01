Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, in viaggio da Parigi per fare visita alla Fratellanza Sammarinese del Belgio

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli e la Delegazione Istituzionale al seguito, sono in viaggio verso il Belgio per fare visita alla Fratellanza Sammarinese del Belgio.

Nel tragitto da Parigi verso La Louvière, dove ha sede la Fratellanza stessa, la Reggenza ha compiuto una visita privata a Compiègne a la Clairière de l'Armistice (Radura dell'Armistizio), simbolo della storia e monito di impegno per tutti i Popoli per cooperare e garantire la Pace e commemorare tutti coloro che sono caduti nei due conflitti mondiali.

Qui, infatti, ebbe luogo la firma dell'Armistizio dell'11 novembre 1918, che pose fine alla Prima Guerra Mondiale.Presso il Museo dell'Armistizio vi è infatti la replica del vagone ferroviario (Carrozza 2419 D) in cui furono firmati gli armistizi del 1918 e del 1940. Un luogo, teatro della fine di un conflitto e dell'inizio, in seguito, di un’altra tragedia, che ricorda che la pace non è mai un dato acquisito, ma una responsabilità quotidiana.

In questa contemporaneità così segnata da conflitti e divisioni la Reggenza, nel corso di questa trasferta, nell’attraversare i luoghi che hanno segnato la storia dell’emigrazione sammarinese in Terra francese, hanno voluto fare visita a simboli che non sono solo un monumento al passato, ma un faro per il futuro, nella consapevolezza dell'importanza della memoria storica condivisa come fondamento per la costruzione di uno scenario globale solido e unito.



