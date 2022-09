Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli in visita alla colonia sammarinese di Pinarella di Cervia

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno fatto visita nella giornata di ieri, alla casa per ferie di San Marino a Pinarella di Cervia. Una grande accoglienza da parte di tutti gli ospiti della storica casa colonia, che hanno accolto i Capi di Stato in quello che è divenuto negli anni un appuntamento tradizionale e significativo. Ad accompagnarli, il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e il Console della Repubblica di San Marino in Ravenna, Marino Forcellini. Durante il proprio intervento, la coordinatrice Rossella Selva ha voluto ringraziare i vertici dell'Iss, rappresentati nell'occasione dal Direttore Generale Francesco Bevere, per il lavoro svolto, grazie al quale la struttura ha potuto confermare nuovamente un bilancio positivo: un'impresa che dopo i difficili anni del Covid-19 sembrava complicata, ma che invece ha visto ripagati gli sforzi fatti. I Capitani Reggenti hanno confermato il sostegno delle istituzioni all’opera della casa per ferie, destinando alla struttura una donazione. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale e gli interventi delle autorità, si è tenuta una cena con accompagnamento musicale assieme a tutti gli ospiti come momento conclusivo dell’attività della colonia.

cs Segreteria Sanità