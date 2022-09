Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli in visita alla colonia sammarinese di Pinarella di Cervia Rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento che vede le massime cariche dello Stato visitare la storica casa per ferie delle Repubblica di San Marino. Presenti il Segretario Ciavatta, Marino Forcellini e Francesco Bevere

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli in visita alla colonia sammarinese di Pinarella di Cervia.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli hanno fatto visita nella giornata di ieri, alla casa per ferie di San Marino a Pinarella di Cervia. Una grande accoglienza da parte di tutti gli ospiti della storica casa colonia, che hanno accolto i Capi di Stato in quello che è divenuto negli anni un appuntamento tradizionale e significativo. Ad accompagnarli, il Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta e il Console della Repubblica di San Marino in Ravenna, Marino Forcellini. Durante il proprio intervento, la coordinatrice Rossella Selva ha voluto ringraziare i vertici dell'Iss, rappresentati nell'occasione dal Direttore Generale Francesco Bevere, per il lavoro svolto, grazie al quale la struttura ha potuto confermare nuovamente un bilancio positivo: un'impresa che dopo i difficili anni del Covid-19 sembrava complicata, ma che invece ha visto ripagati gli sforzi fatti. I Capitani Reggenti hanno confermato il sostegno delle istituzioni all’opera della casa per ferie, destinando alla struttura una donazione. Dopo l'esecuzione dell'inno nazionale e gli interventi delle autorità, si è tenuta una cena con accompagnamento musicale assieme a tutti gli ospiti come momento conclusivo dell’attività della colonia.

cs Segreteria Sanità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: