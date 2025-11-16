Gli Ecc.mi Capitani Reggenti partecipano alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare con una speciale donazione

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli hanno preso parte alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, offrendo una donazione a sostegno delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà seguiti dalla Caritas Vicariale di San Marino. L’iniziativa ha visto le Loro Eccellenze recarsi presso il punto vendita “La Sociale” di San Marino Città, dove sono stati accolti dai rappresentanti dell’Associazione Amici del Banco Alimentare San Marino e dai volontari impegnati nel turno pomeridiano. La partecipazione della Reggenza, accompagnata da una consistente donazione dei generi alimentari più richiesti, testimonia ancora una volta come la solidarietà sia profondamente radicata nel DNA della Repubblica e del suo popolo. La loro donazione andrà ad aggiungersi alla raccolta effettuata nei principali punti vendita del territorio nel corso della giornata. Nel messaggio trasmesso, i Capitani Reggenti hanno ribadito la volontà di dedicare particolare attenzione, durante il proprio mandato, al tema della povertà e alle fragilità sociali ed espresso gratitudine e apprezzamento per l’impegno profuso dai promotori e dai volontari della Colletta Alimentare, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino un esempio concreto di costruzione del bene comune e della sua moltiplicazione attraverso la volontà di agire insieme in favore della solidarietà.

