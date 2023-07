Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini in visita alle strutture assistenziali ISS

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini hanno fatto visita questa mattina alle strutture residenziali e diurne dell’ISS dedicate all’assistenza di persone con disabilità: lo Sportello informativo Disabilità, il Colore del Grano, l’Atelier e il Centro Il Libeccio. Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni, il Capitano di Castello e il Segretario della Giunta di Castello di Borgo Maggiore. Visite che hanno rappresentato l’occasione per conoscere il lavoro quotidiano delle varie strutture e che ha visto i Capitani Reggenti incontrare e dialogare con i numerosi ospiti e con gli operatori dei vari servizi. Per l’Istituto per la Sicurezza Sociale erano presenti il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio Sanitarie, Sergio Rabini, il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli e il Responsabile della Comunicazione e Formazione, Francesco Biordi. Ad illustrare le varie attività e i percorsi riabilitativi la Responsabile del Servizio Disabilità e Assistenza Residenziale, Francesca Civerchia e Luigi Maria Morganti della UO Salute Mentale. In ogni struttura i Capitani Reggenti sono stati accolti con grande emozione da parte degli ospiti, che hanno anche avuto modo di illustrare alcune delle attività svolte quotidianamente e ringraziato la Reggenza per l’attenzione a loro rivolta.

cs Segreteria Sanità - Iss