Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva in visita ufficiale alla sede dell’arsenale nell’ambito della 61^ Biennale di Venezia

Nella giornata di ieri i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Alice Mina e Vladimiro Selva, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, dalla Console della Repubblica di San Marino a Venezia Lorenza Mel, dal Commissario del Padiglione Nazionale, Valentina Garavini, e da una Delegazione Istituzionale, hanno fatto visita alla Sede dell’Arsenale, in occasione della 61ª Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. I Capi di Stato e la Delegazione hanno percorso gli spazi espositivi con un’attenzione particolare alle narrazioni marginali, a quelle storie che, come note in chiave minore, tema curatoriale della Biennale 2026, risuonano per contrasto e profondità. La 61. Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, dal titolo: "In Minor Keys", curata dal team di Koyo Kouoh si sviluppa tra i Giardini, l'Arsenale e vari luoghi della città. La visita della Reggenza e delle Istituzioni sammarinesi si è concentrata nel suggestivo complesso dell'Arsenale e negli spazi delle storiche Corderie, fulcri della manifestazione che, anche quest'anno, attira visitatori e critici da tutto il mondo, riscontrando un forte interesse da parte della stampa e del pubblico internazionale e confermando Venezia come capitale dell'arte contemporanea. Durante il percorso espositivo, i Reggenti e il Segretario di Stato hanno espresso profondo apprezzamento per l'alto livello qualitativo delle opere e per la capacità della manifestazione di intercettare le grandi sfide e le riflessioni del nostro tempo. La visita delle massime Autorità sammarinesi ha voluto celebrare, non solo la presenza della più antica Repubblica del mondo a questa kermesse internazionale, ma anche il valore dell'arte come rifugio e specchio delle inquietudini contemporanee e delle speranze universali. La Reggenza e il Segretario di Stato Lonfernini hanno sottolineato l'importanza cruciale della presenza di San Marino in un contesto così prestigioso e hanno espresso il più sentito encomio a chi, attraverso il linguaggio visivo, si fa carico di dare forma al nostro tempo attraverso l’espressione dell’Arte.



c.s. Segreteria Isituzionale













