Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi sono rientrati dalla trasferta in Giappone

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi sono rientrati dalla trasferta in Giappone.

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, hanno fatto rientro dal Giappone in seguito alla partecipazione alla Giornata Nazionale della Repubblica di San Marino presso l’EXPO 2025 di Osaka. Nel corso della positiva e proficua trasferta, la Reggenza è stata accompagnata dal Segretario di Stato per il Turismo con delega ad EXPO, Federico Pedini Amati e da una delegazione istituzionale ed è stata accolta dall’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di San Marino in Giappone, Manlio Cadelo e dal Consigliere d’Ambasciata Riccardo Riccioni. Una trasferta, questa, segnata nella storia anche dall’Incontro Ufficiale tra la Reggenza e sua Maestà l’Imperatore, a conferma delle eccellenti e datate Relazioni Ufficiali tra i rispettivi Paesi. L’Incontro Ufficiale ha infatti permesso di sottolineare i capisaldi e le forme di cooperazione che si sono progressivamente ampliate a livello bilaterale e nel più ampio contesto multilaterale, oltre che i sentimenti di amicizia e vicinanza delle Istituzioni e del Popolo sammarinese alla nazione giapponese. Al centro della trasferta giapponese anche la straordinaria Cerimonia dedicata al National Day di San Marino nella speciale cornice di EXPO; un momento istituzionale di altissimo rilievo nel corso del quale il Paese ospitante la manifestazione internazionale ha accolto i Capitani Reggenti con i più alti onori e ha accompagnato con interesse il Titano verso le celebrazioni della Giornata. Amicizia e grande ospitalità riservata alla Delegazione guidata dalle Loro Eccellenze anche da numerosi altri Stati che hanno ospitato la Reggenza e la Delegazione nelle visite ai Padiglioni Nazionali; momenti peculiari in cui si è parlato anche dell'importanza della promozione dei relativi territori. Al centro del viaggio in Giappone, la solennità degli interventi istituzionali e la forza evocativa della rievocazione storica che hanno scandito le celebrazioni incentrate su identità, tradizione e bellezza. La Repubblica, attraverso il Padiglione San Marino, ha saputo mostrare al grande pubblico, oltre ai massimi emblemi identitari, una mescolanza fra innovazione, sostenibilità, ma in particolare le eccellenze del Paese. La Reggenza ha espresso vivo compiacimento al Segretario di Stato per il Turismo, al Commissario Generale del Governo Filippo Francini, allo Staff del Commissariato, al Direttore e ai manager del Padiglione, nonchè ai volontari, al personale in servizio e a tutti coloro che, a vario titolo, a partire dal personale della Segreteria di Stato, progettisti, tecnici, maestranze, operatori della comunicazione, sponsors, partners, hanno sostenuto il progetto “Expanding Horizons”. Massimi ambasciatori dell’identità culturale del Titano sono stati la Federazione Balestrieri Sammarinesi e l’Istituto Musicale Sammarinese, quali protagonisti assoluti del National Day che, con le loro esibizioni, hanno incantato le Autorità e l’ampio pubblico presente da ogni parte del mondo ed hanno contribuito a scrivere una pagina indelebile nella promozione dell’identità sammarinese. La Reggenza intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il proficuo esito di questa emblematica manifestazione internazionale e di questa storica trasferta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: