Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino rientrati dalla Cerimonia di Incoronazione delle Loro Maestà Re Carlo III e della Regina Camilla.

Nella giornata di ieri gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini hanno fatto rientro da Londra in seguito alla partecipazione, su invito della Corona britannica, alla Cerimonia di Incoronazione delle Loro Maestà Re Carlo III e la Regina Camilla e prendendo altresì parte agli eventi collaterali organizzati per l’evento. Una cerimonia straordinaria ma sempre nel segno della continuità che, a distanza di 70 anni dalla precedente incoronazione della Regina Elisabetta II, ha subito adattamenti e snellito alcune procedure, pur nel mantenimento delle tradizioni reali e di passaggi simbolici, che attribuiscono un altissimo significato politico e istituzionale e confermano il ruolo centrale della monarchia nell’assetto costituzionale del Regno Unito. Le Loro Eccellenze, accompagnati dal Capo del Cerimoniale diplomatico, Min. Plen. Silvia Berti e accolti a Londra dal Console di San Marino, Maurizio Bragagni, a distanza di un mese dall’ufficiale insediamento, hanno avuto l’opportunità di prendere parte ad incontri e ricevimenti offerti in onore dei numerosissimi Capi di Stato e dei Regnanti convenuti per l’occasione, portando il saluto delle Istituzioni e del Popolo sammarinese e testimoniando l’ottimo rapporto intercorrente tra la Repubblica e il Regno Unito. Nell’ambito di tali occasioni ufficiali, svoltesi a Buckingham Palace e a Church House, i Capi di Stato hanno salutato S.M. Re Carlo III, i Principi del Galles, il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen e numerosi membri dell’Esecutivo britannico, tra i quali il Ministro degli Affari Esteri. Nell’antica e maestosa cornice di Westminster Abbey e da una posizione assolutamente privilegiata, la Reggenza ha potuto seguire direttamente l’arrivo della processione reale da Buckingham Palace e lo svolgimento della solenne Cerimonia, officiata dall’Arcivescovo di Canterbury con riti e liturgie antichissime pur nella modernità di una incoronazione nuova, aperta al sociale e in conformità con una società inclusiva, multietnica e multiconfessionale, così come voluto dal nuovo Regnante. La Reggenza, prima di fare rientro in Repubblica, ha preso parte ad una visita privata nell’emblematica Saint Paul Cathedral, quale tesoro nazionale e icona del Regno Unito. La Reggenza intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il proficuo esito di questa storica Visita.

