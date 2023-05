Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino S.e. Alessandro Scarano e S. E. Adele Tonnini a Londra per la Cerimonia di Incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla

È iniziata in prima mattina, con impegni messi a punto dal Protocollo britannico, la lunga giornata delle Loro Eccellenze i Capitani Reggenti a Londra, per la partecipazione all’attesissima Cerimonia di Incoronazione di Re Carlo III e della Regina Camilla che, per il Regno Unito, rappresenta un evento di portata storica per l’altissimo significato costituzionale e culturale.

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, accompagnati dal Direttore del Cerimoniale Diplomatico, Silvia Berti, nei giorni scorsi sono stati accolti a Londra, presso l'aeroporto di Heathrow, dal Console di San Marino nel Regno Unito Maurizio Bragagni, da una rappresentante di Sua Maestà il Re e da un rappresentante del Ministero degli Esteri.

Nella giornata di ieri l’Eccellentissima Reggenza ha avuto il primo incontro ufficiale con i futuri Regnanti, nell’ambito del ricevimento offerto ai Capi di Stato e alle teste coronate convenuti e accolti nella maestosa cornice di Buckingham Palace.

Attraverso un rigorosissimo Protocollo e un ordine d’arrivo preordinato e scrupolosamente osservato, i Capi di Stato hanno avuto l’occasione di porgere il saluto e rendere omaggio, a nome delle Istituzioni e del Popolo sammarinese, a Re Carlo III, oltre che ai membri della Famiglia Reale; nel corso del Ricevimento hanno inoltre potuto incontrare e soffermarsi brevemente con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, con la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e con il Ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, con il quale sono state sottolineate le ottime relazioni bilaterali, anche in vista della prossima visita istituzionale a Londra per la firma dell’accordo contro le doppie imposizioni.

In mattinata la Reggenza, prima di essere accompagnata a Westminster Abbey, è giunta a Church House dove gli ospiti sono stati accolti dai Ministri del Governo britannico. Le Loro Eccellenze hanno in seguito presenziato alla solenne e sontuosa Cerimonia, celebrata dall’Arcivescovo di Canterbury, in una area di Westminster appositamente riservata alle Autorità istituzionali degli Stati partecipanti, in un contesto sfarzoso e al contempo antico, rimasto inalterato nel corso dei secoli.

Al termine della cerimonia gli Eccellentissimi Capitani Reggenti hanno fatto ritorno alla Church House per un ricevimento insieme a tutti gli ospiti convenuti.

Un dettaglio altamente significativo riguarda le disposizioni protocollari relative ad eventuali doni, emanate per voce di Buckingham Palace e indirizzate alle delegazioni convenute; è stata resa nota, per queste ultime, la possibilità di devolvere un contributo in favore di enti benefici locali, che si adoperano per sostenere i temi notoriamente sensibili alla Corona rappresentati dalla tutela della gioventù, della sostenibilità ambientale, dell’interesse sociale e della diversità.

Comunicato stampa

Reggenza della Repubblica

