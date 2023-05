Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San marino S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini rientrati dal IV vertice del Consiglio d'Europa a Reykjavìk in Islanda

Nella giornata di ieri gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini sono rientrati dalla partecipazione al IV Vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d’Europa a Reikjavik. Un evento rilevante sotto la Presidenza islandese che ha rappresentato un’opportunità storica per i leader europei per riaffermare il loro impegno comune ai valori fondamentali del Consiglio d’Europa e per riorientare la sua missione alla luce delle nuove minacce ai diritti umani e alla democrazia, nonché per sostenere ulteriormente l’Ucraina attraverso misure concrete. Il Vertice, al quale ha preso parte anche la Repubblica di San Marino, ha incoraggiato iniziative volte ad affrontare le sfide emergenti, tra cui, altresì, l’ambiente e l’intelligenza artificiale. L’Incontro è stato l’atto finale del semestre di Presidenza islandese e si è concluso con il passaggio dei poteri alla Presidenza entrante, detenuta dalla Lettonia, che avrà il compito di attuare le decisioni assunte al Vertice di Reykjavík. La Reggenza intende rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il proficuo esito di questo storico evento.

c.s. Comunicazione Istituzionale Reggenza

