Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi in visita alle strutture assistenziali e residenziali ISS Incontro con ospiti e operatori del Centro il Libeccio, RSA alla Fiorina e i Servizi Territoriali Domiciliari

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi hanno fatto visita questa mattina ad alcune delle strutture residenziali e assistenziali territoriali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale: il Centro “Il Libeccio”, La RSA alla Fiorina e il Centro Diurno dei Servizi Territoriali Domiciliari Integrati. Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni. Visite che hanno rappresentato l’occasione per presentare il lavoro quotidiano delle varie strutture e che ha visto i Capitani Reggenti incontrare i numerosi ospiti e gli operatori dei vari servizi. Per l’Istituto per la Sicurezza Sociale erano presenti il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario Pierluigi Arcangeli e i dirigenti delle relative Unità Operative e Servizi, il particolare il dr. Francesco Berti, il dr. Luigi Maria Morganti, la dott.ssa Cinzia Cesarini, che hanno illustrato le varie attività e i percorsi riabilitativi e assistenziali. In ogni struttura i Capitani Reggenti sono stati accolti con grande emozione ed entusiasmo da parte degli ospiti, che hanno anche avuto modo di illustrare direttamente alcune delle attività svolte quotidianamente e ringraziato la Reggenza per l’attenzione a loro rivolta. "La visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti alle nostre strutture – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni - è un segnale importante di vicinanza alle persone più fragili. È fondamentale valorizzare il lavoro dei nostri operatori, che ogni giorno si dedicano con professionalità e umanità all'assistenza e alla cura degli ospiti. Continueremo sostenere gli investimenti nei servizi socio-sanitari, in particolare per potenziare le capacità di accoglienza della RSA e le altre attività di assistenza e supporto, anche attraverso nuovi progetti e iniziative, nell’ottica di garantire a tutti i cittadini servizi di qualità". "Accogliere i Capitani Reggenti nelle nostre strutture è un onore e un'opportunità che si rinnova a ogni visita e che ci consente di mostrare l'impegno quotidiano dell'ISS nel campo dell'assistenza – afferma il Direttore Generale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, Francesco Bevere -. Il confronto diretto con gli ospiti e gli operatori evidenzia l'importanza di un approccio integrato e umano alla cura. Siamo determinati a proseguire su questa strada, migliorando continuamente i nostri servizi, in particolare sul territorio, per rispondere al meglio alle esigenze della comunità sammarinese".

Segreteria di Stato Sanità

ISS

