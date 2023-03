Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in udienza privata dal Santo Padre

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in udienza privata dal Santo Padre.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta sono stati ricevuti in mattinata in Udienza privata dal Santo Padre, nella Biblioteca privata del Palazzo apostolico. Ad accompagnare la Reggenza una Delegazione guidata dal Segretario di Stato per le Finanze, Marco Gatti, composta dall’Ambasciatore accreditato presso la Santa Sede, Maria Alessandra Albertini, da stretti familiari delle Loro Eccellenze e dal funzionario del Cerimoniale Diplomatico. I Capitani Reggenti hanno avuto l’opportunità di un esteso ed articolato incontro privato col Pontefice, nel corso del quale hanno svolto un’ampia conversazione legata a temi di scottante attualità e un riferimento di carattere politico-istituzionale, economico e sociale relativo alla vita interna della Repubblica e allo stato di benessere dei suoi cittadini. Rimarcati i valori comuni che intercorrono tra San Marino e Santa Sede, con particolare riferimento alle congiunture internazionali che richiamano, sempre e comunque, i valori e i principi del dialogo, della pacifica convivenza e la risoluzione politica e negoziale dei conflitti in corso. Nell’ambito del cordiale e intenso colloquio, non è mancato il richiamo alla vocazione all’accoglienza e al sostegno solidale da sempre concretamente espressa dalla Repubblica e la conferma dell’attuale impegno, esercitato anche nelle sedi multilaterali, ad abbattere le ingiustizie, al rispetto del diritto, internazionale e umanitario e alla strenua difesa delle ragioni della pace e della sicurezza tra Popoli e Nazioni. La Reggenza ha partecipato altresì al Pontefice la connotazione attribuita al proprio mandato, relativa alla volontà a farsi prossimi, a recepire le istanze dei più deboli e a percorrere la via dell’aiuto concreto e solidale alle fasce più vulnerabili; connotazioni queste mirate all’obiettivo di voler rimarcare in ogni sede un tratto saliente delle peculiarità insite nel lascito morale del Santo Fondatore Marino. Dal Santo Padre parole di condivisione, di apprezzamento e di forte incitamento a proseguire nella concreta affermazione dei valori caratterizzanti l’identità della Repubblica. Le Loro Eccellenze, quale testimonianza del profondo legame che unisce San Marino alla Santa Sede e al suo Pontefice, alla presenza della Delegazione, hanno voluto offrire in dono paramenti da altare realizzati dalle Monache del Monastero Santa Chiara sammarinese e un’opera scultorea, raffigurante il volto di Cristo e realizzata appositamente da un’artista legata alla Repubblica; omaggio, quest’ultimo, che la Reggenza ha inteso dedicare al decennale dell’alta missione apostolica di Papa Francesco. Al termine dell’Udienza, Le loro Eccellenze hanno rinnovato l’invito al Santo Padre a salire sul Titano, quale segno di vicinanza e del profondo legame che unisce San Marino alla Santa Sede e al Suo Pontefice. All’Udienza con il Santo Padre è seguito un incontro tra Le loro Eccellenze e il Cardinale Segretario di Stato, Sua Eminenza Pietro Parolin, che ha ulteriormente rimarcato il senso del profondo rapporto bilaterale e il suo attuale rafforzamento; ne è dimostrazione concreta la prossima visita in Repubblica, il 31 marzo e primo aprile, di Sua Ecc.za Rev.ma Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti fra Stati della Santa Sede, che sarà Oratore Ufficiale della Cerimonia di Insediamento dei nuovi Capitani Reggenti. La visita in Vaticano si è conclusa con una breve visita della Delegazione istituzionale ai Musei Vaticani.

c.s. Segreteria di Stato Affari Esteri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: