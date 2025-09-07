Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in visita ai concittadini della comunità sammarinese di Detroit in occasione dei festeggiamenti della festa di San Marino Ad accompagnarli, il Segretario di Stato per gli Affari Interni

Le Loro Eccellenze, i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Denise Bronzetti e Italo Righi, accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi e da una Delegazione istituzionale– hanno accolto l’invito congiunto del Consolato della Repubblica di San Marino a Detroit, della Comunità Sammarinese di Detroit e del San Marino Social Club e si sono recati in visita ai Concittadini residenti a Detroit in occasione delle tradizionali celebrazioni della Festa di San Marino. Alta è l’attesa dei Concittadini che ogni anno aspettano la ricorrenza della Festa della Fondazione della Repubblica di San Marino per organizzare il tradizionale evento celebrativo che si svolge alla presenza di un’ampia rappresentanza della Comunità medesima e dei tanti Concittadini lì residenti; occasione che permette di poter incontrare le massime Autorità sammarinesi e con esse condividere occasioni significative che ricordano il legame indissolubile con la madrepatria. La serata si è svolta sabato 6 settembre u.s. presso la sede del “San Marino Social Club” che è un luogo di incontro e di aggregazione della Comunità e dei membri aderenti e si è aperta con il momento dell’esecuzione degli Inni Nazionali della Repubblica di San Marino e degli Stati Uniti d’America. L’evento celebrativo si è aperto con gli interventi del Presidente del San Marino Social Club, Mauro Bianchini, e del Vice Presidente, Sandro Vincenti, i quali hanno ridabito il forte attaccamento da parte della Comunità di Detroit alla Repubblica di San Marino e alle sue più alte Istituzioni; legame che perdura nelle varie generazioni e, seppur trasformato, è vivo anche nei giovani. A seguire sono intervenuti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, anche a nome del Segretario di Stato Belluzzi presente, delle Istituzioni e dell’intera Comunità e hanno espresso sentita riconoscenza a tutti coloro che, nel passato come nel presente, continuano a tramandare di generazione in generazione il senso di appartenenza, il rispetto incondizionato per le Istituzioni, la storia e le tradizioni di libertà e democrazia su cui si fonda l’identità sammarinese. Le prime riunioni dei Concittadini sammarinesi emigrati a Detroit sono nel 1938 e, una targa posta all’interno della sede, ricorda questo lontano anno, mentre la Comunità venne fondata nel 1979, quando i Sammarinesi, trovandosi lontano dal proprio Paese, iniziarono a riunirsi attorno ai numerosi gruppi familiari, non solo per trovare conforto e vicendevole aiuto, ma poichè spinti dalla forte volontà di conservare solida l’identità sammarinese che è sempre stata la forza propulsiva che ha alimentato lo stretto legame con la madrepatria, nonostante le grandi distanze. Ad oggi, quella di Detroit, è la più grande associazione di Concittadini all'estero in quanto a soci aderenti. Il punto di ritrovo dei membri è il “San Marino Social Club”, a Troy, che ospita gli uffici consolari e dove hanno luogo le celebrazioni delle grandi ricorrenze istituzionali e, quella legata alla Festa di San Marino, è certamente una delle principali. Essa, che si è da poco conclusa, è stata molto apprezzata dai Capitani Reggenti e dalle Autorità sammarinesi presenti, anche per la partecipata presenza di numerosi giovani che ha avuto un forte significato per la Reggenza. Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, hanno formulato il più sentito ringraziamento, anche da parte del Segretario di Stato Belluzzi presente, del Governo, delle Autorità e delle Istituzioni sammarinesi, alla Console Onorario Vincenzina Toccaceli Crescentini, alla Presidente della Comunità sammarinese di Detroit Marie Giulianelli e al Presidente del San Marino Social Club, Mauro Bianchini, oltre che a tutti i Concittadini parte della Comunità, per la calorosa e affettuosa accoglienza dimostrata ed hanno ricordato il ruolo della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’estero e il significato emblematico dei Soggiorni Culturali rivestono per i giovani residenti all’estero. La Reggenza, prima di congedarsi, ha concluso il proprio intervento rivolgendosi a tutti i presenti, pronunciando: “I Vostri Concittadini che risiedono a San Marino Vi ricordano sempre riconoscenti e sentono in Voi il proseguire delle medesime radici”.

