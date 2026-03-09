Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in visita all’Ospedale di Stato

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli si sono recati quest’oggi in visita istituzionale all’Ospedale di Stato. Ad accompagnare l’Eccellentissima Reggenza il Segretario di Stato Marco Gatti, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini e il Comitato Esecutivo dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, assieme a una rappresentanza del personale sanitario e socio-sanitario dell’ISS. La visita ufficiale rappresenta un momento di attenzione concreta verso il sistema sanitario della Repubblica e, in particolare, un segnale di vicinanza delle Istituzioni agli assistiti e alle loro famiglie, nonché di riconoscimento e sostegno al lavoro quotidiano degli operatori – medici, infermieri, tecnici, personale dei servizi e amministrativo – impegnati nell’assistenza e nella presa in carico. I Capitani Reggenti plaudono al valore del servizio sanitario pubblico quale presidio essenziale di tutela e coesione sociale, ringraziando la Dirigenza e gli operatori dell’ISS e portando un saluto agli assistiti, con l’auspicio che l’attenzione alla persona resti al centro di ogni percorso di cura. “La presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti all’Ospedale di Stato – dichiara il Segretario di Stato Marco Gatti – rappresenta un importante messaggio di prossimità: sia nei confronti delle persone ricoverate e in cura, che meritano attenzione e umanità oltre alla qualità clinica, sia verso tutti i professionisti che ogni giorno garantiscono continuità assistenziale con competenza e dedizione. Le Istituzioni sono al fianco dei professionisti sanitari e socio-sanitari dell’ISS per continuare ad offrire un servizio pubblico essenziale per la comunità”. “Queste occasioni – afferma il Direttore Amministrativo ISS Manuel Canti – valorizzano il lavoro spesso ‘silenzioso’ di chi assicura l’operatività del sistema: dall’organizzazione dei percorsi alla gestione delle risorse e dei servizi di supporto. La vicinanza istituzionale agli operatori è anche un riconoscimento del loro impegno e della responsabilità che portano ogni giorno”. “L’ISS – dichiara il Direttore Generale ISS Claudio Vagnini – rinnova l’attenzione all’umanizzazione delle cure e alla qualità dell’assistenza. La visita dei Capitani Reggenti è un segnale di fiducia verso il personale e, soprattutto, un pensiero rivolto agli assistiti: il nostro obiettivo è garantire percorsi tempestivi, appropriati e rispettosi della persona, in un Ospedale che sappia accogliere, curare e accompagnare”.

