Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in visita alle strutture territoriali dell’ISS

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti in visita alle strutture territoriali dell’ISS.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno fatto visita questa mattina ad alcune delle strutture territoriali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale: il Centro Diurno della UO Servizi Territoriali Domiciliari Integrati e il Laboratorio Atelier “Le Mani” della UO Disabilità e Servizio di Supporto Sociale. Hanno accompagnato le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Marco Gatti e il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Matteo Sartini. Per l’ISS hanno partecipato alla visita il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS Alessandro Bertolini, il Direttore Amministrativo Manuel Canti e il Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio-Sanitario Pierluigi Arcangeli. Nel corso degli incontri, gli Ecc.mi Capitani Reggenti sono stati accolti con emozione e partecipazione dagli ospiti e dal personale delle strutture. La visita ha offerto l’occasione per un saluto alle persone assistite e per un ringraziamento agli operatori impegnati ogni giorno nei servizi territoriali e socio-sanitari dell’ISS. La visita ha rappresentato anche un’occasione per illustrare alcune delle attività svolte nelle due strutture. Il Centro Diurno di Dogana opera a supporto della domiciliarità, accogliendo persone anziane con ridotta autonomia e offrendo attività orientate alla socializzazione, al mantenimento delle capacità fisiche e cognitive e alla qualità della vita. Per ogni ospite viene predisposto un Piano di assistenza individualizzato (PAI), condiviso tra le diverse figure professionali coinvolte e aggiornato periodicamente. Il Laboratorio Atelier “Le Mani”, comprensivo del nucleo “La Rosa”, accoglie complessivamente circa 50 persone con disabilità, attraverso percorsi educativi, occupazionali, ricreativi e di autonomia personale. Le attività comprendono laboratori, esperienze sul territorio, utilizzo dei servizi della comunità, percorsi legati alla gestione della vita quotidiana e, tra le iniziative più recenti, un nuovo laboratorio di psicomotricità per adulti, finalizzato a promuovere benessere psicofisico, coordinazione ed espressione personale. La presenza delle più alte cariche dello Stato ha confermato l’attenzione delle istituzioni verso i servizi dedicati alla fragilità, alla disabilità e all’assistenza territoriale, valorizzando il ruolo degli operatori e l’importanza di percorsi costruiti sulla relazione, sulla continuità e sul rispetto della persona.

“La visita degli Eccellentissimi Capitani Reggenti alle strutture territoriali dell’ISS – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale Marco Gatti – rappresenta un segnale importante di attenzione verso servizi che sono un punto di riferimento per molte persone e famiglie. Il Centro Diurno e l’Atelier ‘Le Mani’ testimoniano il valore di una sanità pubblica capace di accompagnare le fragilità non solo sul piano assistenziale, ma anche attraverso relazioni, inclusione, sostegno alla domiciliarità e partecipazione alla vita della comunità. Desidero ringraziare il personale dell’ISS per la dedizione con cui ogni giorno sostiene percorsi di assistenza, autonomia e dignità della persona”.

“Queste occasioni permettono di rendere visibile un lavoro quotidiano e silenzioso, ma fondamentale per la qualità dell’assistenza – afferma il Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS Alessandro Bertolini –. Il Centro Diurno e l’Atelier ‘Le Mani’ esprimono due ambiti diversi ma complementari dell’attività territoriale: da un lato il sostegno alla domiciliarità, alla socializzazione e al mantenimento delle autonomie delle persone anziane e fragili, dall’altro percorsi educativi, occupazionali e relazionali rivolti alle persone con disabilità. Sono servizi che lavorano su progetti individuali, aiutano a costruire progetti di vita, a mantenere o sviluppare autonomie e a rafforzare il legame tra la persona, la famiglia e la comunità”.

“Sostenere strutture come il Centro Diurno e l’Atelier ‘Le Mani’ significa anche accompagnarne l’attività quotidiana con attenzione organizzativa, continuità gestionale e dotazioni funzionali al lavoro degli operatori e ai bisogni delle persone accolte – sottolinea il Direttore Amministrativo dell’ISS Manuel Canti –. In questa prospettiva si inseriscono anche i recenti investimenti a supporto dei servizi territoriali e socio-sanitari, orientati a migliorare progressivamente le condizioni operative e a sostenere l’evoluzione dei percorsi assistenziali. L’impegno dell’Istituto è proseguire con interventi concreti, tenendo conto delle esigenze quotidiane delle strutture e per rafforzare costantemente la qualità dell’accoglienza”.

C.s. - Iss - Segreteria di Stato alla Sanità

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: