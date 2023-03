Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Lusia Berti e Manuel Ciavatta in visita al Colore del Grano per la messa di Pasqua, celebrata dal Vescovo della Diocesi San Marino-Montefeltro Mons. Andrea Turazzi

La suprema magistratura ha portato il saluto pasquale a tutti gli utenti, celebrazione che mancava dal marzo 2019, a causa del Covid-19.

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta hanno fatto visita questa mattina alla struttura del Colore del Grano, per prendere parte alla tradizionale messa di Pasqua con tutti i gli utenti della struttura e dell’Atelier. Ad accompagnare le più alte cariche dello Stato il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Roberto Ciavatta, il Direttore del Dipartimento Socio Sanitario dr. Pierluigi Arcangeli e la responsabile dell’Unità Operativa Disabilità dott.ssa Francesca Civerchia. La cerimonia eucaristica è stata celebrata dal Vescovo della Diocesi San Marino – Montefeltro, Mons. Andrea Turazzi.

Particolarmente sentita la visita della Suprema Magistratura, simbolo di un graduale ritorno alla normalità dopo i complessi anni pandemici e occasione per ringraziare tutto il personale per l’importante attività di assistenza che viene svolta quotidianamente.

“Mi rende particolarmente lieta essere qui oggi a celebrare questo importante momento per tutta la nostra comunità, vedendo i ragazzi più sereni e gioiosi ora che le interazioni sociali sono tornate alla normalità– dichiara la responsabile dell’Unità Operativa Disabilità dott.ssa Francesca Civerchia -. Questo momento è vissuto con grande emozione da tutti i nostri ragazzi e ragazze, incontrare i Capi di Stato in questo evento tradizionale che abbiamo potuto ripristinare terminata l’emergenza pandemica, rinnova anche in noi operatori gli stimoli per questa importante attività professionale”.



