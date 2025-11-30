Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, in visita ai concittadini della C.O.S.M.A. di Parigi (Comité Saint-Marinais d’Assistance)

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini e dalla Delegazione Istituzionale al seguito, hanno accolto l’invito della Presidente della COSMA Comité Saint-Marinais d’Assistance di Parigi, Marie Hélène Ugolini, per partecipare alla tradizionale Festa di Natale.

Alta è l’attesa dei Concittadini che ogni anno aspettano la ricorrenza del Natale per organizzare l’evento celebrativo che si svolge alla presenza di un’ampia rappresentanza del Comitato medesimo e dei numerosi Concittadini residenti.

L’incontro si è svolto a Meudon, nei pressi di Parigi, alla presenza di Autorità, dell’Ambasciatore della Repubblica di San Marino in Francia, Leopoldo Guardigli, del Console Onorario a Bordeaux, Hugues Duboscq e della Delegazione Istituzionale sammarinese e si è aperto con il momento dell’esecuzione degli Inni Nazionali della Repubblica di San Marino e della Repubblica Francese.

A seguire, l’intervento della Presidente della COSMA, la quale ha ribadito il forte attaccamento - da parte della Comunità di Parigi- alla Repubblica di San Marino e alle sue più alte Istituzioni che ha sentitamente ringraziato.

“Per noi emigrati, figli o nipoti di emigrati ma non solo, è un bellissimo regalo di Natale averVi qui. E’ anche un omaggio a tutti gli emigrati adesso deceduti che hanno fatto tanti sacrifici, abbandonando genitori, fratelli, sorelle, amici e il loro Paese amato per sopravvivere con la speranza di dare alla famiglia una vita migliore. Ognuno deve conoscere le proprie radici e ci dobbiamo impegnare a realizzare questo lavoro di trasmissione e di memoria. E’ il minimo che dobbiamo fare per i giovani e per ringraziare e onorare i sacrifici fatti per noi”, ha pronunciato la Presidente Ugolini.

Il Segretario di Stato Lonfernini è intervenuto dichiarando: “Ogni incontro con Voi è per me un momento speciale: ritrovo valori condivisi, orgoglio e un senso di appartenenza che travalicano le distanze e i chilometri che ci separano dal Monte Titano. La Vostra presenza e il Vostro impegno quotidiano testimoniano quanto la nostra identità sia solida, capace di attraversare confini e generazioni, mantenendo vivi legami profondi con la terra d’origine”

Il Segretario Lonfernini ha poi ricordato come Parigi ospiti una delle Istituzioni culturali più importanti al mondo: l’UNESCO, con cui San Marino coltiva un legame profondo, segnato dalle celebrazioni lo scorso dicembre del 50° anniversario dell’adesione di San Marino all’Organizzazione Internazionale; un momento solenne che ha ribadito l’impegno della Repubblica per la pace, l’educazione e la cultura.

Nell’ambito dell’incontro è stata poi citata la Visita Ufficiale di pochi giorni fa con il Direttore Generale UNESCO: il primo incontro di questo tipo con Capi di Stato dall’inizio del suo mandato, quale segnale tangibile della collaborazione continua e del profondo legame che unisce i due Paesi.

A seguire sono intervenuti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti che, a nome delle Istituzioni e della Comunità che vive a San Marino, hanno espresso sentita riconoscenza alla Presidente Ugolini, al Consiglio Direttivo, ai Soci e a tutti coloro che sono parte della Comunità C.O.S.M.A.

“Oggi Voi siete molto più di una Comunità di emigrati, siete un ponte vivo e vibrante tra San Marino e la Francia e cemento che ci tiene unificati nonostante la lontananza. La Reggenza è consapevole che la storia della presenza sammarinese qui è la somma di tante storie individuali; storie di coraggio, di sacrifici e di scelte difficili. A quelle generazioni va il nostro rispetto più profondo e il nostro eterno debito di riconoscenza. Loro sono le radici forti di cui oggi Voi siete il frutto orgoglioso”.

E’ stato poi ricordato come San Marino stia vivendo una fase importante della sua storia istituzionale e internazionale, segnata dalla firma dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Si tratta di un passo storico che non solo avvicina il Paese all’Europa, ma rende più semplici e fluide le relazioni con Stati come la Francia, con cui condivide affinità culturali e storiche. È un’opportunità che rafforza le Comunità Sammarinesi all’Estero, rendendole protagoniste di un progetto più ampio.

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti e il Segretario di Stato Lonfernini, hanno formulato il più sentito ringraziamento, anche da parte del Governo, delle Autorità e delle Istituzioni sammarinesi, alla Presidente Marie Hélène Ugolini, oltre a tutti i Concittadini parte della Comunità, per la sentita e affettuosa accoglienza dimostrata ed hanno enfatizzato il ruolo della Consulta dei Cittadini Sammarinesi all’estero e il significato emblematico che i Soggiorni Culturali rivestono per i giovani residenti all’estero.

La Reggenza e il Segretario Lonfernini hanno poi rivolto un accorato pensiero ai giovani e a loro si sono rivolti per invitarli a pensare le proprie radici come un enorme privilegio.

Nell’ambito dell’incontro è stato rivolto un corale encomio all’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Repubblica Francese, Leopoldo Guardigli, per l’autorevole operato svolto, alla Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità all'Estero del Dipartimento Affari Esteri, Dott. ssa Chiara Cardogna e al team dedicato ed è stato altresì rinnovato l’impegno condiviso delle Istituzioni sammarinesi nel volere valorizzare, ascoltare e rafforzare le Comunità all’Estero con determinazione, attenzione e rispetto.

Il Pranzo di Natale con la Comunità C.O.S.M.A. è stato fortemente gradito dai Capitani Reggenti e dalle Autorità presenti, anche per la partecipata presenza di Concittadini e per l’apprezzato concerto eseguito degli artisti sammarinesi Alessandra Busignani, Valentina Monetta e Roberto Moretti presenti all’evento.

La tradizionale ricorrenza celebrativa è dimostrazione di come l’identità non si perda, ma si moltiplichi e si arricchisca nell’incontro.

