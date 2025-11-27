Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini, sono in partenza per Parigi per una visita ufficiale con il neo eletto Direttore Generale dell’UNESCO In programma anche la visita al Comité Saint-Marinais d’Assistance (C.O.S.M.A. Parigi) e alla Fratellanza del Belgio.

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Teodoro Lonfernini e da una Delegazione Istituzionale, sono oggi in partenza per Parigi per una Visita Ufficiale con il neo eletto Direttore Generale UNESCO, S.E. Khaled El-Enany, e per fare visita al Comite’ Saint-marinais d’Assistance (C.O.S.M.A.) e alla Fratellanza del Belgio. Ad accogliere la Reggenza all’arrivo nella capitale francese, sarà l’Ambasciatore Delegato Permanente presso l'UNESCO, Leopoldo Guardigli. Il Direttore Generale UNESCO è stato da poco eletto e si tratta della prima Visita Ufficiale di Capi di Stato resa al neo Vertice dell’Organizzazione. La Repubblica di San Marino ha celebrato nel 2024 il 50° anniversario dell’ingresso in UNESCO che è un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite creata con lo scopo di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni con l'istruzione, la scienza, la cultura, l'educazione e l'informazione per promuovere "il rispetto universale per la giustizia, per lo stato di diritto e per i diritti umani e le libertà fondamentali". Nei giorni successivi alla Visita Ufficiale in UNESCO, la Reggenza, su invito della Presidente Marie Hélène Ugolini, parteciperà insieme al Segretario di Stato Lonfernini, alla tradizionale ricorrenza prenatalizia promossa dal Comitato di Parigi della C.O.S.M.A. che rappresenta una parte importantissima di storia della presenza sammarinese in Francia legata all’emigrazione. Dopodichè, la Reggenza si recherà in Belgio per proseguire con la Visita alla Fratellanza dei Sammarinesi che lì risiedono, anch’essi espressione di un capitolo di storia di emigrazione molto cara e sentita nella Comunità sammarinese.

Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale

