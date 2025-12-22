Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli destinano alla Caritas San Marino la donazione in favore del Fondo di Solidarietà della Reggenza ricevuta da Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino

Nella giornata odierna i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, hanno ricevuto in Udienza pubblica il Presidente e i Vertici di Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, introdotti nell’occasione dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi. Un’ Udienza che ha assunto un forte valore simbolico poiché, quest'anno, Cassa di Risparmio ha scelto di destinare i fondi che sarebbero stati indirizzati alla realizzazione del tradizionale calendario in favore del Fondo di solidarietà della Reggenza. La Reggenza, a sua volta, ha indirizzato questo fattivo sostegno in favore dei più bisognosi per tramite di Caritas San Marino, che da sempre è in prima linea in sostegno delle fasce sociali in difficoltà. “La Cassa di Risparmio fedele alla sua tradizione di radicamento nella società sammarinese e alla sua capacità di innovare, come testimoniato da tante iniziative promosse, si è resa ancora una volta protagonista di una novità preziosa, importante e di grande sensibilità nel collaborare con l’Ecc. ma Reggenza e fornire le maggiori risorse in favore del Fondo di Solidarietà della Reggenza in un momento in cui la sensibilità verso i bisogni delle famiglie e i Concittadini più in difficoltà si fanno sentire. Auspichiamo che questa nuova sensibilità sia una nuova rotta seguita anche da altri soggetti”, ha dichiarato il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi.

Gli Ecc. mi Capitani Reggenti nel corso dell’Udienza hanno pronunciato: “Viviamo un momento storico che ci invita ed essere più attenti alle risorse e più solidali. L’atto di trasformare un oggetto effimero in un aiuto concreto e duraturo racchiude un messaggio potente legato al vero valore del dono. Che questo esempio di responsabilità sociale ispiri tutti noi a fare di più e a fare meglio e ci ricordi che questo è il vero spirito del Natale; una Festività così importante per la nostra cultura e per la nostra civiltà, il cui vero senso è quello della generosità disinteressata e di un impegno reale e corale verso l’Altro in difficoltà”.

La Reggenza e il Segretario di Stato Belluzzi hanno infine espresso encomio, anche a nome della Comunità sammarinese, per il gesto di solidarietà compiuto e hanno rivolto un sentito ringraziamento a Cassa di Risparmio a nome di tutti coloro che beneficeranno direttamente del fattivo sostegno.

