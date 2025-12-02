Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, incontrano la Fratellanza Sammarinese del Belgio a la Louvière e fanno visita al sito minerario di “Bois-du-luc”

I Capitani Reggenti Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, accompagnati dalla Delegazione Istituzionale al seguito, arrivati a La Louvière, dove ha sede la Fratellanza Sammarinese del Belgio, sono stati accolti nella tarda serata di ieri dal Consigliere d’Ambasciata della Repubblica di San Marino presso il Regno del Belgio, Lino Zonzini.

La Reggenza è stata poi ricevuta presso il Palazzo Comunale dal Sindaco di La Louvière, Jacques Gobert e da una Delegazione della Fratellanza Sammarinese del Belgio dove si è svolto un apprezzato colloquio incentrato sul legame fortissimo con la Fratellanza medesima, quale espressione concreta della memoria sammarinese, ma anche fulcro nella comunità del Belgio.

L’emigrazione sammarinese ha portato un patrimonio umano e culturale di tradizioni che ha permeato il tessuto sociale e si è tramandato nelle generazioni a venire, ha affermato il Sindaco.

Anche la Fratellanza ha espresso profonda gratitudine per questa visita da parte della Reggenza. La Reggenza ha dichiarato che la volontà di recarsi a Louvière, dove sono emigrati numerosi sammarinesi per lavorare nelle miniere presenti, è il segno concreto per onorare questo legame e per ricordare un capitolo di vita sammarinese non facile, di sacrifici, pane e dignità.

Toccanti anche i ricordi dei figli degli emigrati che hanno ripercorso qualche frangente della difficile infanzia; il contrasto tra il colore del carbone che era ovunque e i colori brillanti delle foto di San Marino portate dai genitori, dove si sognava l’azzurro del Monte Titano come un qualcosa di proprio ma di irraggiungibile.

La Fratellanza Sammarinese in Belgio è nata alla fine degli anni ‘70, quando San Marino favorì la creazione di associazioni di cittadini Sammarinesi all’estero. La sede si trova attualmente a La Louvière (Haine-Saint Pierre).

Il primo presidente eletto è Giuseppe Marchetti, dal 1980 al 1984, seguito da Giovanni Rossi, dal 1985 al 1993; nel 1994 diventa presidente di turno Graziella Rossi e nel 1995 Rosina Urbinati. Dal 1996 subentra Giovanni Rossi e attualmente la Presidente in carica è Priscilla Beccari.

Molte sono le attività realizzate nel corso degli anni e tante occasioni per ritrovarsi e celebrare quell’orgoglio condiviso di essere Sammarinese.

Nella mattinata odierna, la Reggenza, accompagnata dalla Delegazione Istituzionale, ha fatto visita al Museo della Miniera e dello Sviluppo Sostenibile e al sito minerario “Bois-du-Luc” ed è stata una visita fortemente toccante per le narrazioni ascoltate e per le immagini drammatiche protagoniste del museo riconducibili al lavoro dei minatori.

La Reggenza, prima di fare rientro a San Marino, ha espresso sentita gratitudine all’Ambasciata della Repubblica di San Marino presso il Regno del Belgio e ai membri della Fratellanza Sammarinese del Belgio per la calorosa accoglienza ricevuta e per il prezioso e fondamentale lavoro portato avanti per fare conoscere San Marino e le sue radici.



