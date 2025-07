Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti rientrati dalla visita istituzionale ad Arbe per il “Palio dell’Amicizia”

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti rientrati dalla visita istituzionale ad Arbe per il “Palio dell’Amicizia”.

Nella serata di ieri gli Eccellentissimi Capitani Reggenti,Denise Bronzetti e Italo Righi, sono di rientrati dalla visita istituzionale ad Arbe in occasione del “Palio dell’amicizia” disputato nei giorni scorsi tra la Federazione Balestrieri di Arbe e della Repubblica di San Marino. Nell’ambito della visita istituzionale conclusasi con la delegazione al seguito composta dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Croazia, Marina Emiliani e dal Capitano di Castello della Città di San Marino, Alberto Simoncini, la Reggenza ha partecipato ad una serie di incontri istituzionali e a una serata conviviale promossa dalle Istituzioni e dalla Federazione Balestrieri arbigiana in occasione del 30° anniversario di fondazione, al quale erano presenti anche i componenti della Federazione Balestrieri Sammarinesi ad Arbe per il Palio. Le Autorità di Arbe hanno scelto di anticipare la data celebrativa proprio per beneficiare della presenza degli Ecc. mi Capitani Reggenti per il grande onore e per la riconoscenza di avere la Loro presenza all’evento. Nei giorni successivi la Reggenza e la Delegazione al seguito, hanno fatto visita alla città e ai luoghi più simbolici e rappresentativi della storia, delle tradizioni e della cultura e sono sempre stati accompagnati dal Sindaco della Città, Sig. Nikola Grgurić e dalla Direttrice dell’Ente del Turismo della Città di Arbe, Ivana Matusan, che, in nome della comunità arbigiana, hanno dimostrato cordialità e uno spirito di accoglienza particolarmente sentito in virtù del legame di amicizia fraterna e delle relazioni reciproche in essere. Nell’ambito dei proficui colloqui istituzionali intercorsi, è stata espressa sentita riconoscenza alla Reggenza e alle Istituzioni sammarinesi per l’amicizia e per il sodalizio rafforzato dal Gemellaggio tra la Città di Arbe e la Città di San Marino che quest’anno celebra il 57° anniversario; relazioni che negli anni sono state alimentate con una reciprocità esemplare. La Reggenza ha rappresentato un partecipato ringraziamento al Paese ospitante per la calorosa accoglienza ricevuta e ha rimarcato le solide fondamenta storiche delle radici e delle relazioni di fratellanza tra le due realtà. I Capitani Reggenti intendono altresì rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che si sono adoperati per il proficuo esito di questo storico evento.

C.s. Segreteria Istituzionale

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: