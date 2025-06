Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi in partenza per Arbe per partecipare al “Palio di Amicizia”, tradizionale disputa tra le federazioni balestrieri di Arbe e della Repubblica di San Marino

Gli Ecc. mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, accompagnati dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Croazia, Marina Emiliani, e da una delegazione istituzionale composta anche dal Capitano di Castello della Città di San Marino, Alberto Simoncini, sono oggi in partenza per Arbe, in Croazia, per partecipare al tradizionale “Palio di Amicizia” tra le Federazioni Balestrieri di Arbe e della Repubblica di San Marino. La Repubblica di San Marino sarà protagonista con le più Alte Istituzioni a questa particolare disputa che celebra una forte amicizia e un lungo sodalizio che si nutre di uno scambio reciproco grazie alla cultura della balestra e che esalta la tradizione e i valori identitari, rafforzando il rapporto già indissolubile tra l’isola di Rab e San Marino. Arbe, infatti, ha dato i natali al Santo Fondatore Marino e il legame storico e simbolico che unisce le due realtà è da sempre fortissimo; quest’anno tra l’altro ricorre il 57° anniversario del Gemellaggio fra Città di San Marino e la stessa Rab. Al centro della trasferta, che prevederà anche incontri istituzionali, storia, tradizione e amicizia e, nella cornice di queste dimensioni, si svolgerà la disputa. Un evento assolutamente significativo, la cui importanza è sottolineata dalla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti.

