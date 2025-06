Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi partecipano ad Arbe al “Palio di Amicizia”

Nella serata di ieri gli Ecc. mi Capitani Reggenti, S.E. Denise Bronzetti e S.E. Italo Righi, accompagnati nell’occasione dall’Ambasciatore della Repubblica di San Marino presso la Croazia, Marina Emiliani, e da una delegazione istituzionale composta anche dal Capitano di Castello della Città di San Marino, Alberto Simoncini, hanno partecipato ad Arbe, al tradizionale “Palio di Amicizia” che si è svolto tra le Federazioni Balestrieri di Arbe e della Repubblica di San Marino.

Ad accogliere con grande ospitalità e cordialità la Reggenza e la delegazione all’arrivo nell’isola di Rab e alla competizione, il Sindaco della Città, Sig. Nikola Grgurić e la Direttrice dell’Ente del Turismo della Città di Arbe, Ivana Matusan.

La disputa si è svolta nel nome dell’amicizia che lega le rispettive realtà per storia e simboli nella piazza principale di Arbe e alla presenza di numerose Autorità e di una folla gremita e ha registrato due premi per San Marino ed uno ad Arbe. In un clima di grande emozione sono stati premiati: al primo posto Mirco Battazza, al secondo posto di Mladen Scapul e al terzo posto Silvano De Biagi

La Reggenza ha particolarmente apprezzato l’impegno agonistico profuso da parte di tutti i disputanti nel corso delle competizioni e, al termine della gara, ha espresso il massimo encomio ai vincitori e, per tramite del Presidente, a tutta la Federazione Balestrieri Sammarinesi, presente con sbandieratori, musici e figuranti, per il patrimonio valoriale culturale, civico e umano che è intriso nella loro storia, che, con l’orgoglio di tutti i sammarinesi, portano nel mondo come virtuosi ambasciatori.

I Capitani Reggenti, con questa partecipazione, hanno altresì inteso tributare la propria gratitudine verso un sodalizio che mantiene viva un’immagine suggestiva della storia sammarinese, in continuità con le tradizioni e con il legame fraterno e indissolubile che San Marino ha con la Città di Arbe che la narrazione, tra storia e leggenda, ricorda che è terra di origine del Santo Fondatore Marino.

Nella mattinata odierna la Reggenza e la delegazione istituzionale sono stati accolti in visita presso la sede del Municipio, dal Sindaco e dalle Autorità della Città di Arbe.

Nell’ambito del proficuo colloquio intercorso, alla presenza anche dell’Ambasciatore Marina Emiliani e del Capitano di Castello Alberto Simoncini, Le Loro Eccellenze hanno espresso il ringraziamento delle Istituzioni sammarinesi al Paese ospitante, rimarcando le solide fondamenta storiche delle radici e delle relazioni di fratellanza, oltre che di proficua collaborazione che negli anni si sono sapientemente costruite e consolidate tra queste due realtà territoriali, anche attraverso il Gemellaggio in essere San Marino-Arbe di cui quest’anno ricorre il 57° anniversario; relazioni poi sfociate in iniziative realizzate in sinergia e di cui il “Palio dell’Amicizia” è un emblema. Il Sindaco della Città di Arbe e le Autorità presenti, hanno enfatizzato il sodalizio fortissimo e l’orgoglio di avere in visita l’Ecc. ma Reggenza e quanto ciò significhi per le Istituzioni e per la popolazione locale. Nell’ambito dell’incontro sono state altresì sottolineate le ottime relazioni diplomatiche in essere con la Repubblica di Croazia, anche nel più ampio contesto multilaterale e geopolitico.

Un legame ulteriormente onorato con l’iscrizione del documento "Vita Sanctorum Marini et Leonis" nel Registro "Memoria del Mondo" dell'UNESCO che celebra il valore universale per la storia e l'identità di San Marino, dell'Italia e della Croazia, come è stato ampiamente sottolineato.

L’incontro si è concluso con un partecipato ringraziamento da parte della Reggenza per la calorosa accoglienza ricevuta. La visita istituzionale proseguirà nei giorni successivi.



Comunicato stampa

Ufficio Segreteria Istituzionale