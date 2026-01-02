Gli Eiffel 65 a Riccione per un Ferragosto travolgente al ritmo della grande dance music internazionale

Riccione annuncia un nuovo grande e imperdibile appuntamento musicale gratuito per la prossima estate. Nell’ambito del palinsesto di Riccione Music City, a salire sul palco di piazzale Roma il 14 agosto sarà una delle band italiane più amate che ha conquistato il mondo diventando un’icona assoluta della musica dance tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila: gli Eiffel 65. “Annunciare a gennaio un evento di questo livello – dichiara l’assessore al Turismo ed Eventi Mattia Guidi – rientra in una strategia precisa di programmazione anticipata, pensata per offrire agli operatori turistici strumenti concreti di promozione. Un percorso avviato già nei mesi scorsi con gli annunci di grandi nomi della musica italiana come Riccardo Cocciante, Emma e i Negramaro, che ha permesso di costruire con anticipo un calendario riconoscibile e attrattivo, fatto di concerti gratuiti e a pagamento, capaci di intercettare pubblici diversi e tutti i gusti musicali. Avere appuntamenti certi e di richiamo consente infatti alle strutture ricettive di strutturare offerte, pacchetti e campagne mirate, valorizzando periodi strategici come il Ferragosto, che quest’anno vedrà protagonista anche il live degli Eiffel 65. Riccione Music City si conferma un progetto che integra eventi e turismo, rafforzando il posizionamento della città come destinazione capace di generare domanda e programmare flussi in modo efficace”. Con oltre 15 milioni di dischi venduti, riconoscimenti internazionali come il World Music Award, una nomination ai Grammy Awards, collaborazioni globali e hit immortali come Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven, gli Eiffel 65 saranno pronti a far vibrare il cuore di Riccione nella notte di Ferragosto. Con uno show ad alto impatto, fatto di luci, energia e grandi emozioni, gli Eiffel 65 faranno cantare e ballare tutti sulle note del loro inconfondibile sound.

Eiffel 65: una storia di successi globali

Difficile sbagliare quando parte un brano degli Eiffel 65: è così fin dall’inizio. Nati professionalmente nel 1999, debuttano con l’album “Europop”, che diventa un vero caso discografico in Europa e negli Stati Uniti, regalando alla band il triplo disco di platino e l’ingresso nella Top 100 di Billboard. L’Italia se ne accorge poco dopo, quando Blue (Da Ba Dee), Move Your Body e Too Much of Heaven conquistano anche il pubblico pop e i grandi palchi del Festivalbar. Un successo che continua ancora oggi, con oltre 2 miliardi di stream globali, anche grazie alla recente rivisitazione del brano in I’m Good (Blue) di David Guetta & Bebe Rexha. La loro forza è una formula vincente: ritmiche da dancefloor, arrangiamenti elettronici e melodie semplici, immediate e contagiose. Il secondo album “Contact!” conferma il successo e si arricchisce della prestigiosa collaborazione con Franco Battiato. Nel 2003 arriva il terzo capitolo discografico, un album in italiano che mantiene l’anima dance ma strizza l’occhio al pop nazionale. Il singolo Cosa resterà (in a song) anticipa il nuovo corso, mentre Quelli che non hanno età viene presentato al Festival di Sanremo 2003. Dal 2010 a oggi la band ha collezionato oltre 600 live, esibendosi in più di 40 Paesi, dagli Stati Uniti all’Australia, dagli Emirati Arabi al Regno Unito, passando per Canada, Scandinavia e Sud America. Nel 2024 il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, come ospiti di Fred De Palma, ha riportato il loro sound al centro dell’attenzione del grande pubblico.

