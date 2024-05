Gli Es Nova presentano Priv/ato. Un’esperienza unica in anteprima al Cinema Fulgor

"Priv/ato" è il nuovo progetto musicale degli Es Nova e verrà presentato in anteprima presso il Cinema Fulgor Martedì 7 Maggio alle ore 21.00. Il collettivo proporrà un ghost concert al buio nel quale il pubblico potrà immergersi completamente nella dimensione dell’ascolto. Nessun musicista sul palco, nessun light show. Il pubblico è il solo protagonista insieme alla musica. La mente, unico luogo - forse - ad essere ancora inviolato nell’era dell’esposizione di massa, è lo schermo sul quale proiettare ciò che la musica evoca e richiama all’immaginazione, creando il proprio film personale, Priv/ato appunto. Una formula innovativa quella degli Es Nova, pensata per offrire allo spettatore la massima esperienza immaginativa e sonora possibile. Il Cinema Fulgor sarà la magica cornice di questo evento, luogo nel quale gli Es Nova hanno già portato dal vivo il concerto al buio "Lux", registrando il tutto esaurito. Il collettivo ha all’attivo nove progetti ufficiali e numerose apparizioni live. Hanno inaugurato la Galleria Nazionale di San Marino, realizzato performance site-specific per il Museo Remo Brindisi, la Galleria Primo Piano, Arte Fiera, La Settima Arte e molti altri enti pubblici e privati, ottenendo notevoli consensi da parte di pubblico e critica specializzata. "Priv/ato" è un’esperienza unica da non perdere assolutamente perché, come recita il payoff del progetto, “ho già visto tutto, ma non mai sentito niente”. Ingresso libero, posti limitati.

