Gli eventi dal 23 al 26 ottobre a San Marino

Enrico Rava “FEARLESS FIVE” – 23 ottobre

Stagione Teatrale 2025/2026 Con Enrico Rava (tromba, flicorno), Matteo Paggi (trombone), Francesco Diodati (chitarra elettrica ed acustica), Francesco Ponticelli (contrabbasso), Evita Polidoro (batteria, voce). “Fearless Five” è il nuovo progetto di Enrico Rava, jazzista italiano di fama internazionale e tra i più influenti trombettisti europei. Il quintetto è tra i più rappresentativi della scena contemporanea ed è vincitore del Top Jazz 2024 come “Disco” e “Formazione dell’anno”. Teatro Nuovo - Piazza M. Tini, 5 Dogana Orario: 21:00 Biglietti, info e prenotazioni: https://www.sanmarinoteatro.sm/on-line/home.html Tel. 0549 882452; Mail info.istituticulturali@pa.sm

San Marino Beer Festival - 24 e 25 ottobre

Ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Alle 21.50 ogni sera i concerti live delle Tribute Band. Venerdì 24 ottobre tributo ai Nirvana con i Nirvana.it e ai System of a Down con Mr. Jack; sabato 25 ottobre tributo agli 883 con i Rotti X caso. San Marino Beer Fest Village, Parco Ausa – Dogana Ingresso dopo cena dalle 21.40 con consumazione € 10,00 Info e prenotazioni: T 335 7342728 / 389 9456402 - www.facebook.com/sanmarinobeerfestival

VIII TITANO BATTLE CUP/Inline Freestyle World Cup – dal 24 al 26 ottobre

Tre giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina; atleti da tutto il mondo pronti a sfidarsi nelle specialità “Slide” – “Speed Slalom” – “Battle”. Debutto della specialità “Classic”. L’evento è organizzato dalla Federazione Sammarinese Roller Sports con il supporto del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Multieventi Sport Domus, Via Rancaglia 30 – Serravalle Ingresso libero Orari: a partire dalle 9:30 Info: https://www.facebook.com/titano.battle.sm; https://www.instagram.com/titano_battle_sm Tel. 335 7482918; Mail titanobattle@gmail.com

Mostre

“Mostra Toby Rampton” – fino al 6 gennaio 2026

San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico. La mostra, a cura di Paolo Rondelli, sarà inaugurata giovedì 23 ottobre alle ore 18.00. Toby Rampton, artista autodidatta londinese, è specializzato in pittura en plein air e ritrattistica a olio. Il suo stile fonde tecniche classiche con temi moderni, concentrandosi su paesaggi spettacolari e architettura medievale. Ha recentemente collaborato con il Consolato di San Marino a Londra a un progetto che celebra la tradizione sammarinese e il suo rapporto con il Regno Unito. Il progetto includeva la cattura di immagini di San Marino e della sua gente, culminando nell'opera "The Agreement", che commemora la firma dell'accordo tra San Marino e il Regno Unito, del maggio 2023, sulla doppia imposizione fiscale. Pinacoteca San Francesco Via Basilicius, 33 - San Marino Centro Storico Orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso 16:30) Biglietti: la mostra è visitabile previo acquisto del biglietto del circuito Musei di Stato: Intero: € 11,00; Ridotto: € 8,00 Info: www.museidistato.sm; Tel. 0549 885132; Mail: info.museidistato@pa.sm

“Arte e Design. Design è Arte” – fino all’11 gennaio 2026

Mostra che nasce da un’idea di Philippe Daverio, scritta insieme al Museo MaGa, e che arriva a San Marino in un doppio allestimento che coinvolge Palazzo SUMS e Galleria Nazionale. Palazzo SUMS, Via Piana 1 – San Marino Città Galleria Nazionale - Centro Storico di San Marino Orario: tutti i dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso 16.30) Biglietti: la mostra è visitabile previo acquisto del biglietto del circuito Musei di Stato: Intero: € 11,00; Ridotto: € 8,00 Info: www.museidistato.sm; Tel. 0549 888241; Mail: info.museidistato@pa.sm







