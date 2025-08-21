Gli eventi del fine settimana 22-24 agosto a San Marino

Gli eventi in programma a San Marino dal 22 al 24 agosto 2025.

“Stammi Accanto Tour” Cristiano Godano in concerto - 22 agosto 2025

Nell’ambito della Rassegna “San Marino TeatrOUT - Stiamo Fuori”, Cristiano Godano, voce e anima dei Marlene Kuntz, presenta dal vivo il suo secondo album solista “Stammi accanto”, un lavoro intenso e iflessivo nato durante la pandemia. Sul palco, Godano dà vita a un concerto intimo e potente, dove la musica si fa resistenza poetica contro l’appiattimento culturale e l’incertezza del presente. Area Verde Sala Polivalente, Murata - San Marino Orario: 21:00 Ingresso: prezzo unico € 12,00 Acquisto Biglietti Online su Vivaticket; sul luogo dello spettacolo previa disponibilità In caso di maltempo l'evento si terrà presso il Teatro Concordia, Borgo Maggiore - San Marino Info: Tel. 0549 882452 - Mail: info.istituticulturali@pa.sm

Sagra dell’Uva – dal 22 al 24 agosto

Anche quest'anno si terrà la “Sagra dell’Uva”; tre giorni di festa per grandi e piccini con attrazioni, musica e buon cibo. Parco Passo del Sorbo, Via Decima Gualdaria, Ventoso - San Marino Orario: dalle 18:00 in poi Ingresso: libero Info: sagrauvaventoso@gmail.com Facebook: https://www.facebook.com/sagrauvaventoso?locale=it_IT

Alba sul Monte...in concerto - 24 agosto 2025

Concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell'Arciprete che affiancano la Basilica del Santo, in pieno Centro Storico, con una spettacolare vista sul Mare Adriatico al sorgere del sole. Domenica 24 agosto: Argentina! Costanza De Sanctis, Andres Langer Orti dell'Arciprete presso Basilica del Santo, Centro Storico San Marino Orario: 6:00 Ingresso: € 5,00 inclusa colazione Info e prenotazioni: Tel. 337 1008856 - Mail: cameratatitano@omniway Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.

Mostre

The RSM Biennials – fino al 28 agosto

Ripercorre una linea del tempo immaginaria attraverso l’espressione di quegli artisti sammarinesi che hanno preso parte dal 1986 ad oggi alle Biennali d’Arte di Venezia. Centro Congressi Kursaal, San Marino Città Orario: 9:00 - 13:00 / 14:30 - 17:30 Ingresso gratuito Info: lamaisondelapetitesara@gmail.com

“Quale Repubblica. Cinque fotografi per cinque sguardi su San Marino” – fino al 30 agosto

Una riflessione artistica sulla Repubblica di San Marino con le serie di immagini di 5 fotografi sammarinesi: Jean Franco Bernucci, Giorgio Busignani, Gabriele Giardi, A. Gabriele Mazza e Marco Vincenzi. Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone 13, San Marino Città Orario: 10:00 – 18:00 Ingresso gratuito Info: tel. 335 6400681; mail: bernucci@omniway.sm

Mostra “Memorie e Mestieri” – fino al 3 settembre

Un tuffo nella quotidianità del Novecento romagnolo, tra botteghe, mercati e osterie, attraverso lo sguardo sensibile e poetico del maestro Pino Boschetti. È questo il cuore della mostra "Memoria e Mestieri. Le botteghe e la vita di paese nei dipinti di Pino Boschetti. Palazzo Sums, San Marino Città Orario: 10:00 – 18:00 La mostra è visitabile previo acquisto del biglietto del circuito Musei di Stato Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html

San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino. Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18.00) Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html

“Tra mistero e fascino dell'affresco” Personale di Ido Erani – fino al 28 settembre

Protagoniste della mostra trenta opere ad affresco, realizzate nell’ultimo decennio dall’artista forlivese, alcune create appositamente per l’occasione. Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31 - Centro Storico San Marino Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18.00) Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino Orario: 9:30 – 18:30 (ultimo ingresso 18.00) Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html



