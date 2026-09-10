Gli eventi del fine settimana a San Marino 11-13 settembre 2026

Gli eventi del fine settimana a San Marino 11-13 settembre 2026.

Il Senso di ogni Cosa – 11 settembre Venerdì 11 settembre, al Parco Ausa di San Marino torna la quarta edizione del format dedicato a tutta la famiglia, alla sensibilizzazione e alla solidarietà, richiamando l’attenzione su un tema così importante come le malattie oncologiche infantili e malattie rare. Dalle 16.00 alle 20.00 il Villaggio dei Bambini: area giochi con gonfiabili, giochi, letture, spettacoli, truccabimbi, area zucchero filato e pop corn. Dalle 16.00 alle 18.00 Yoga Bimbi, a cura di Yoga Sun, e dalle 17.00 alle 18.00 Jam di Acroyoga con gli allenatori di Fluxo. Alle 17.00 talk show “Oltre la Cura”, conduce Simona Ventura. Alle 18.00 presentazione del libro “Martina, il cuore e la rosa” e alle 19.30 concerto della San Marino Concert Band. Nell’area Musica e Spettacoli dalle 16.00 Dj set con Andrea Lombardo, alle 17.30 spettacolo di Super Spaciughino e babyddance con le K-Pop Tribute. Area Food con Chiosco Summer, Food Events, Il Veliero e Tiky Truck. Gran finale alle 21.00 con il Concerto di Fabrizio Moro “Non ho paura di niente” Live 2026. Luogo: Parco Ausa (lato area giochi), Dogana - San Marino Orario: dalle 16.00 Info e programma: https://bit.ly/4g8KTQW

Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini – dall’11 al 13 settembre La MotoGP ritorna per il diciassettesimo anno consecutivo al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Tre giorni di spettacolo in pista e di eventi a San Marino e sulla Riviera di Rimini, che come da tradizione, accompagneranno lo show al Misano World Circuit dove lo scorso anno sono arrivati oltre 174mila spettatori nel weekend, accolti in un vero e proprio parco dei motori. Luogo: Misano World Circuit Biglietti: https://www.ticketone.it/artist/moto-gp-misano/ Info e prenotazioni: T 800 214728 – info@misanocircuit.com

Treno Bianco Azzurro – Corse guidate – dall’11 al 13 settembre Un'esperienza unica per un viaggio nel passato a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro. Proprio come allora, il Capotreno dialogherà con i macchinisti con fischietto e bandiera, dando l'avvio ufficiale al viaggio durante il quale verrà raccontata la storia della ferrovia. Durata dell'esperienza: 30 minuti. Max 20 persone per ogni corsa Luogo: Piazzale della Stazione, San Marino Centro Storico Orario: venerdì 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 – sabato 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 - 14.30 - 15.00 - 15.30 - 16.00 - 16.30 - 17.00 – domenica 10.00 - 10.30 - 11.00 - 11.30 Servizio gratuito Info: 335 8493861 - info@trenobiancoazzurro.sm

San Marino Beer Fest – 11 e 12 settembre San Marino Beer Fest torna per un’altra edizione all’insegna di ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Dalle 22.00 ogni sera i concerti live. Venerdì 11 settembre sul palco i Vipers – European Queen Tribute, sabato 12 settembre invece Love Generation 90 – Il tuo viaggio negli anni 90. Luogo: Parco Ausa (lato area manifestazioni), Dogana Ingresso dopo cena con consumazione € 10,00 Info e prenotazioni: T 335 7342728 / 389 9456402 www.facebook.com/sanmarinobeerfestival

Musikfest Adriatica – 12 settembre L’incontro internazionale dedicato alla Bande Musicali che sfileranno per il Centro Storico di San Marino, con partenza e ritorno in Piazza Sant’Agata. Tra le bande partecipanti: la Banda giovanile di Rimini, due bande dall’Austria e una dalla Svizzera. Luogo: San Marino Centro Storico Orario: 11.30 – 13.30 Info: 0541 603780 info@musicandfriends.it

Palio “Uniti nell’Amicizia” – 12 settembre Il Palio dell’Amicizia tra la Federazione Balestrieri Sammarinesi e l’Associazione Balestrieri di Arbe (Rab, Croazia). Partenza del Corteo alle ore 15.45 con arrivo alla Cava dei Balestrieri dove si svolgerà il palio di tiro con la balestra tra San Marino e Arbe. In caso di maltempo l’evento si svolgerà domenica 13 settembre, con gli stessi orari. Luogo: Cava dei Balestrieri, San Marino Centro Storico Orario: 15.45 Info: info@federazionebalestrieri.sm



Lectio Magistralis “Libertà: Tra Storia e Arte Cultura” – 12 settembre Sabato 12 settembre, in occasione delle Celebrazioni del 150° Anniversario della Statua della Libertà, alla presenza delle Loro Eccellenze, avrà luogo la Lectio Magistralis a cura della Prof.ssa Valentina Rossi e di Suor Maria Gloria Riva, dal titolo: “Libertà: tra Storia, Arte e Cultura”. A seguire, presso l’Atrio di Palazzo Pubblico, si terranno l’inaugurazione della mostra celebrativa temporanea “Pacifica e Fiera” e la presentazione della moneta celebrativa a tributo. Luogo: Piazza della Libertà, San Marino Centro Storico In caso di maltempo, la Lectio Magistralis, avrà luogo presso il Teatro Titano Orario: 18.30

Porsche 924 Forever Young – 13 settembre La Repubblica di San Marino sarà lo scenario del Raduno Nazionale Italiano dedicato al 50° anniversario della Porsche 924, un appuntamento speciale che riunirà appassionati e splendide vetture per celebrare mezzo secolo di storia, fascino e spirito sportivo. Luogo: Parcheggio 7, San Marino Centro Storico Orario: Ritrovo alle ore 9.00 Info: 351 3355461, segreteria@924-944-928-968-registro.it

36° Palio Don Bosco – 13 settembre Le sei frazioni di Borgo Maggiore si sfidano durante la Festa in onore di San Giovanni Bosco. Luogo: Piazza Grande, Borgo Maggiore Orario: 15.30 Info: paliodonbosco@gmail.com

C.s. - Ufficio del Turismo

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