Gli eventi del fine settimana a San Marino

San Marino, 12 maggio 2022 – Gli appuntamenti di sabato 14 e domenica 15 maggio nella Repubblica di San Marino spaziano dall’arte con finalità benefiche alle grandi mostre, dallo sport al collezionismo. Ce n’è davvero per tutti i gusti. Giro del Monte – 14 maggio 2022 Torna l’evento sportivo organizzato da Track&Field San Marino. Il Giro del Monte prevede: gara podistica competitiva 7 Km, corporate run per team amatoriali, camminata non competitiva, gare giovanili e Special Olympics. Partenza alle ore 18.00 da Piazzale Lo Stradone Info e iscrizioni: www.tfsanmarino.com San Marino per la Pace - 15 maggio Domenica 15 maggio nel Castello di Montegiardino, sotto l’Alto Patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, si terrà la prima edizione di San Marino for Peace, che coinvolge artisti e associazioni con l’obiettivo di raccogliere fondi per le famiglie ucraine accolte sul Titano. Un grande concerto non stop vedrà esibirsi oltre 30 gruppi. Poeti, attori, pittori, scultori, fotografi metteranno la propria arte a sostegno della pace e del rispetto dei diritti. Inoltre le ragazze della Federazione Sammarinese Ginnastica eseguiranno il ballo artistico “grazia e femminilità”, per un tributo alla figura della donna. Saranno presenti gli atleti medagliati ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Saranno esposte opere a cura dei bambini delle scuole elementari sul tema della pace e verrà realizzata la prima “capsula del tempo” sammarinese. Il programma della giornata sarà scandito dai rintocchi di una delle tre Campana della Pace di Seiko Takase presenti al mondo (una si trova all’ONU, una ad Osaka e una a San Marino). Piazza della Pace, Montegiardino Orario: 10.30-22.30 Ingresso libero Info: sanmarinoforpeace.com Mercatino dell’Antiquariato e del Collezionismo – 15 maggio Il mercatino di Borgo Maggiore è un’occasione molto interessante sia per i curiosi che per i collezionisti alla ricerca di un pezzo unico. Loggiato di Via Oddone Scarito, Borgo Maggiore Orario: 8.00-19.00 Ingresso libero Info: giuntadicastello-borgomaggiore.com Inoltre proseguono le grandi mostre di San Marino: Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema Museo San Francesco. Banksy sul Monte Titano Mostra sul più grande esponente della Street Art Internazionale. In esposizione ben 28 opere, tra le quali due vere e proprie icone della produzione dell’artista britannico, ormai conosciute e amate in tutto il mondo per il tratto artistico immediato e per i potenti messaggi sociali: “Girl with Balloon” e “Love is in the Air”. Palazzo S.U.M.S Tutti i giorni 9.00-18.00 Ingresso a pagamento.

c.s. Ufficio del Turismo di San Marino