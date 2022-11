Gli eventi del fine settimana a San Marino

Gli appuntamenti del primo weekend di novembre a San Marino tra sport, cultura e spettacolo:

2° Halloween Ronde – 5 e 6 novembre E’ nuovamente tempo di rally a San Marino; sabato 5 e domenica 6 novembre si terrà la seconda edizione dell’Halloween Ronde. Vetture sia moderne che storiche si sfideranno in quattro prove speciali per un totale di 32,56 km da percorrere. Il parco assistenza verrà allestito presso il Centro Sportivo “Wonderbay” di Serravalle. Sabato 5 novembre in programma lo shakedown di 2,1 km mentre domenica 6 novembre partenza alle 8.45 da Piazza Bertoldi nel centro storico di Serravalle. Ben 135 le vetture iscritte pronte a dare spettacolo. Info qui: http://tiny.sm/18h

Road to EYOF 2023 FVG – 5 novembre San Marino sarà la prima di 10 tappe della staffetta che compirà la fiamma, simbolo olimpico della pace, del Festival Olimpico della Gioventù Europea, la cui sedicesima edizione invernale sarà ospitata in Friuli Venezia Giulia dal 21 al 28 gennaio 2023. La torcia “Road to EYOF 2023” inizia il suo viaggio oggi da Roma e terminerà a Trieste. Sabato 5 novembre la fiamma olimpica partirà da Borgo Maggiore; dopo la salita in funivia toccherà Piazza della Libertà, la Basilica del Santo, la Prima Torre per poi essere accolta alle 18.00 circa a Porta San Francesco e Piazzale Lo Stradone dove sarà presente il truck “Io Sono Friuli Venezia Giulia”. Seguiranno i festeggiamenti con attività di promozione rivolte ai più giovani, degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Friuli Venezia Giulia e l’intrattenimento con la mascotte Kugy e il dj set. Info qui: http://tiny.sm/18j

L'inedito di William Shakespeare – 5 novembre Una lezione spettacolo su William Shakespeare che attraverso frammenti di scene, sketch brillanti e giochi teatrali caratterizzati da un importante coinvolgimento di spettatori e spettatrici di tutte le età, accompagna il pubblico fino alla messa in scena di una commedia shakespeariana completamente improvvisata. Lo spettacolo andrà in scena sabato 5 novembre alle 21.00 presso la sala polivalente – auditorium Little Tony di Serravalle per il secondo appuntamento della rassegna Occhi sul Teatro. Info e prenotazioni biglietti: 335 7345340 - salapolivalente@castello.serravalle.sm Intero: € 12,00 - Ridotto € 10,00 (bambini e ragazzi fino ai 18 anni e pensionati) – gratuito bambini fino ai 3 anni.

Prosegue la Mostra dedicata a Federico da Montefeltro.

Per mantenere codesta vostra libertà: lettere di Federico da Montefeltro ai Capitani e al Comune di San Marino (1441-1482) – dal 26 settembre all’8 gennaio 2023 In occasione del sesto centenario della nascita di Federico da Montefeltro, la prestigiosa sede del Palazzo Pubblico di San Marino ospiterà la mostra dedicata al grande Duca di Urbino, figura iconica del Rinascimento italiano. Palazzo Pubblico Tutti i giorni 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) salvo chiusure per impegni istituzionali Ingresso gratuito Info qui: http://tiny.sm/12w

