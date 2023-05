Gli eventi del fine settimana a San Marino

Comincia domani con “San Marino Eurovision Village” un lungo weekend di eventi in territorio: gare sportive, appuntamenti culturali e di intrattenimento.

Michelangelo Architetto. I Disegni di Casa Buonarroti – fino al 14 maggio Ultimi giorni per visitare la mostra che ripercorre l’iter creativo di Michelangelo Buonarroti (1475-1564) in uno dei campi che maggiormente contraddistinse la sua attività artistica, l’architettura. In esposizione una selezione di disegni di grandi opere architettoniche firmati dall’artista stesso. Palazzo SUMS, Città di San Marino Tutti i giorni 10.00-18.00 Ingresso a pagamento Info: sanmarinoartecultura.com/michelangelo

San Marino Eurovision Village - 11 maggio Appuntamento domani con tutti gli appassionati dell’Eurovision Song Contest al San Marino Eurovision Village per seguire in diretta da Liverpool la semifinale dell'Eurovision 2023 e sostenere i Piqued Jacks, rappresentanti sammarinesi, vincitori della II edizione di "Una Voce per San Marino". Una vera festa della musica in Piazza Sant’Agata a partire dalle 20.00. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno del Teatro Titano. Ingresso libero Info: smeurovision@gmail.com

Archidays - 11-28 maggio Rassegna di architettura e ingegneria sostenibile Palazzo Graziani, Città di San Marino Info: archingsm.org Festa del Castello di Montegiardino - dal 12 al 14 maggio Info: www.facebook.com/GiuntadiMontegiardino XI World Cup Iaksa – Fesam San Marino - 13-14 maggio Evento internazionale di Arti Marziali Multieventi Sport Domus, Serravalle Orario: dalle 8.00 alle 20.00 Info: www.fesam.eu

14° Trofeo Libertas - 14 maggio Gara nazionale individuale Bocciodromo, Borgo Maggiore Orario: dalle 9.00 Info: www.facebook.com/bocciofila.libertassanmarino

19ª Giornata del Naso Rosso - 14 maggio La Giornata del Naso Rosso è la giornata ufficiale di raccolta fondi per le Associazioni Vip che fanno parte di VIP Viviamo in Positivo Italia ODV. Parco Ausa, Dogana Orario: dalle 10.30 alle 18.00 Info e iscrizioni: 334.9216899 Clown Mio

San Marino Lincoln Days – fino al 21 maggio Prosegue l’esposizione della copia della storica lettera scritta dal 16° Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferita al Presidente dai Capitani Reggenti, Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani. Palazzo Pubblico, Centro Storico Info: www.fratellanzasanmarinoamerica.com

