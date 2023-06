Gli eventi del fine settimana a San Marino

International Day of Yoga – 23 giugno L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha istituito nel 2014 la Giornata Internazionale dello Yoga, con il sostegno di 175 Paesi Membri, tra cui anche la Repubblica di San Marino. La Giornata celebrativa verrà inaugurata alle ore 17.30. A seguire gli insegnanti del territorio si alterneranno per eseguire il protocollo Yoga previsto dall’ONU e guideranno i praticanti di questa antica disciplina indiana, riconosciuta in tutto il mondo per i suoi benefici. Al termine della pratica si terrà un brindisi per tutti i partecipanti. Per chi fosse interessato a partecipare, si consiglia di munirsi di apposito tappetino. Cava dei Balestrieri (Centro Storico di San Marino). Ingresso gratuito. Speciale apertura della funivia fino alle ore 22.00. In caso di maltempo l’evento si terrà presso la Palestra della Scuola Elementare La Quercia di Murata, Via Erviano 34. Maggiori informazioni: ufficiostampa@esteri.sm Tel: 0549 885400 San Marino Photo Cosplay – 24 e 25 giugno L’evento è riservato ad un numero limitato di fotografi e cosplayers e si svolge su tutto il territorio di San Marino. Fotografi e Cosplayers si accordano sulla location e sul tipo di costume più adatto ad essa, realizzando meravigliosi scatti e aiutandosi a vicenda. I partecipanti potranno usufruire di una serie di Location (molte delle quali esclusive per l’evento) in cui ambientare i propri set. Orario: dalle 9.00 alle 20.00. Maggiori informazioni: www.facebook.com/smphotocosplay San Marino Green Festival – 24 e 25 giugno Il titolo della tappa del Green Festival San Marino – Montefeltro è: “Non Sprecare. No allo spreco di cibo, territorio, cose. No allo spreco del tempo e della vita”. Oltre alle relazioni di esperti, ci sarà un gruppo di lavoro aperto, intento a realizzare in estemporanea un manifesto sui temi della lotta agli sprechi. Visual che verrà poi divulgato nei canali social e nei circuiti scolastici e culturali del territorio. Orario: Sabato dalle 9.30. Domenica dalle 9.00. Sala Polivalente Giunta di Castello di Città di San Marino – Via del Serrone n.67a, Murata. Maggiori informazioni: 339 3290520 Concerto in onore delle Milizie – 25 giugno Il concerto viene ripetuto annualmente il 25 giugno, ricorrenza del giuramento prestato dal Corpo della Milizia Confinaria nel lontano 1944, in riconoscenza a tutti gli appartenenti ai Corpi Militari che negli anni hanno servito e tuttora servono la Repubblica e le proprie istituzioni. Piazza Sant’Agata (Centro Storico di San Marino). In caso di maltempo il concerto si terrà nell’adiacente Teatro Titano. Orario: 21.00. Ingresso gratuito. Festa del Castello di Domagnano – fino al 25 giugno Nelle giornate dal 22 al 25 giugno torna l'annuale festa del Castello di Domagnano con tante riconferme e alcune coinvolgenti novità. Un ricco programma di solidarietà con la cena del giovedì, di musica con DJ set per i più giovani il venerdì, di musica romagnola la domenica e sabato la grande novità di quest'anno: DOMAGNAN80, un fantastico party per celebrare i mitici anni 80. Durante tutta la festa, saranno attivi stand gastronomici, giochi artigianali per bambini di ogni età, mostre di pittura, Sala Giochi anni 80 e la proiezione del video "Domagnano e la sua storia" di Gianni Selva all'interno della Casa del Castello. Piazza Filippo da Sterpeto e Parco Don Elviro, Domagnano. Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/festadidomagnano Un Monte di Libri – 23 giugno Serata d’apertura dell’evento “Un Monte di Libri” organizzata dalla Ludoteca Pologioco in collaborazione con i Lettori con la Valigia e la Giunta di Castello di Acquaviva. Letture, maxi tombola e mercatino dei giochi il cui ricavato sarà devoluto al centro del riuso. Durante la serata la Giunta di Castello di Acquaviva offrirà un piccolo rinfresco ai presenti. Anfiteatro della Ludoteca – Via Nitella 1, Acquaviva. Orario: 20.30. Ingresso gratuito. In caso di maltempo l’evento si terrà presso i locali della Ludoteca. Maggiori informazioni: www.facebook.com/lettoriconlavaligia

