Gli eventi del fine settimana a San Marino

Tuttavia…che Spettacolo! dall’11 al 14 settembre Torna l’evento a carattere culturale, sportivo e terapeutico dedicato all’inclusione e alla partecipazione attiva, con un’attenzione speciale al mondo della disabilità. Oltre allo sport e al divertimento, il programma prevede momenti culturali e formativi di grande valore: dialoghi aperti sull’affettività e i diritti, conferenze con testimoni d’eccezione come Luca e Alba Trapanese, incontri con atleti paralimpici, performance musicali, biblioterapia, yoga accessibile e tanto altro. Multieventi Sport Domus - Serravalle, San Marino Biglietti: ingresso al villaggio a offerta libera, tutte le attività sono gratuite per le persone con disabilità. Per provare le attività all'interno ritirare il bracciale al costo € 5,00 valido una giornata c/o l'Info Point. Il ricavato sarà destinato a progetti umanitari e di inclusione. Info: mototerapiarsm@gmail.com - whatsapp 337 1010500

Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini – dal 12 al 14 settembre La MotoGP ritorna per il diciassettesimo anno consecutivo al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Tre giorni di spettacolo in pista e di eventi a San Marino e sulla Riviera di Rimini, che come da tradizione, accompagneranno lo show al Misano World Circuit dove lo scorso anno sono arrivati oltre 163mila spettatori nel weekend, accolti in un vero e proprio parco dei motori. Misano World Circuit Biglietti: https://www.misanocircuit.com/biglietteria/motogp/ Info e prenotazioni: T 800 214728 – info@misanocircuit.com San Marino Beer Fest - 12 e 13 settembre

San Marino Beer Fest torna all’insegna di ottima birra, buon cibo e musica dal vivo. Cucina aperta tutte le sere dalle 20.00 con servizio al tavolo. Alle 21.50 ogni sera i concerti live. Venerdì 12 settembre sul palco Linking Park – Linking Revolution, sabato 13 settembre invece Love Generation 90 – Il tuo viaggio negli anni 90. San Marino Beer Fest Village, Parco Ausa – Dogana Ingresso dopo cena dalle 21.40 con consumazione € 10,00 Info e prenotazioni: T 335 7342728 / 389 9456402 - www.facebook.com/sanmarinobeerfestival

Raduno Alfa Romeo – 14 settembre L’associazione CinemAlfa propone un evento per festeggiare i quarant’anni di uno dei modelli più amati dagli appassionati collezionisti: l’Alfa 75. Per l’occasione saranno esposte 40 Alfa Romeo 75 lungo Via Eugippo. In Piazza della Libertà invece troveranno spazio altre storiche vetture del celebre marchio. Centro storico, San Marino

Palio Don Bosco – 14 settembre Le sei frazioni di Borgo Maggiore si sfidano durante la Festa in onore di San Giovanni Bosco. Piazza Grande, Borgo Maggiore Orario: 15.30 Info: paliodidonbosco@gmail.com Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.

Mostre

San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino. Orario: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html

“Tra mistero e fascino dell'affresco”. Personale di Ido Erani – fino al 28 settembre Protagoniste della mostra trenta opere ad affresco, realizzate nell’ultimo decennio dall’artista forlivese, alcune create appositamente per l’occasione. Museo Pinacoteca San Francesco, Via Basilicius 31 - Centro Storico San Marino Orario: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html

“Fiorito” - Gabriele Gambuti, Mostra personale di ceramiche - fino al 28 settembre In esposizione circa 60 opere in ceramica di cui vasi, bottiglie, visi ed animali, inediti ed unici, realizzati in terra cotta e dipinti con smalti, cristalline. Il colore va a connotare in profondità le opere. Le tinte si aprono ad una vasta gamma cromatica: dai colori più spenti del verde, vinaccia, rosso scuro a quelli del rosso vivo, l’arancione e l’azzurro. Inoltre sono esposte 15 opere realizzate con supporti in legno e ceramica. Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone – San Marino Città Orario: 10:00 – 18:00 Ingresso gratuito Info: http://www.gabrielegambuti.com/ mail info@gabrielegambuti.com

Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925. Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino Orario: 9.00-17.00 (ultimo ingresso 16.30) Biglietti e info: www.museidistato.sm/museoStato.html

