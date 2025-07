Gli eventi del fine settimana a San Marino il secondo weekend di luglio

Symbol Remember – 12 luglio

Sabato 12 luglio l’evento per ricordare e rivivere le serate della mitica discoteca Symbol: a Campo Bruno Reffi torna Symbol Remember. La serata avrà inizio alle 20.00 con l’aperitivo seguito dalla cena di gala mentre alle 23.00 tornerà l’atmosfera del Symbol per rivivere le notti magiche della celebre discoteca con tanti ospiti.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico San Marino

Ingresso con cena: alle ore 20.00, € 55,00

Ingresso dopo cena: alle ore 23.00, € 20,00 con consumazione, € 15,00 senza consumazione

Info e prenotazioni: 335 7247174



53° San Marino Rally e 10° San Marino Rally Historic – 12 e 13 luglio

L'edizione n.53° pone questa iconica gara tra quelle di più lunga tradizione tra le gare su fondo sterrato. Di grande fascino le auto storiche da rally, a cui è riservato il 10° San Marino Historic Rally, valido per il Campionato Italiano Rally Terra Storico.

Arrivo e Partenza in Piazzale Lo Stradone, Centro Storico San Marino

Orario: sabato 14.00-20.00, domenica arrivo alle ore 17.00

Ingresso gratuito

Info: info@sanmarinorally.com



Minitennis alla Cava dei Balestrieri – dall’11 al 15 luglio

L’atmosfera degli Internazionali di Tennis San Marino Open, in programma dal 14 al 20 luglio al Centro Tennis Cassa di Risparmio, è pronta a contagiare la Repubblica: da venerdì 11 a martedì 15 luglio nella suggestiva cornice della Cava dei Balestrieri saranno allestiti dei campi da minitennis con maestri a disposizione per fare provare gratuitamente ai bambini il gioco del tennis.

Cava dei Balestrieri, Centro Storico San Marino

Orario: dalle 10.00 alle 17.00

Ingresso gratuito

Info: info@fst.sm





Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare visitsanmarino.com o gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.







Mostre



The RSM Biennials – fino al 28 agosto

Ripercorre una linea del tempo immaginaria attraverso l’espressione di quegli artisti sammarinesi che hanno preso parte dal 1986 ad oggi alle Biennali d’Arte di Venezia.

Centro Congressi Kursaal, San Marino Città

Orario: 9:00-13.00 / 14.30-17.30

Ingresso gratuito

Info: lamaisondelapetitesara@gmail.com



Mostra “Memorie e Mestieri” – fino al 3 settembre

Un tuffo nella quotidianità del Novecento romagnolo, tra botteghe, mercati e osterie, attraverso lo sguardo sensibile e poetico del maestro Pino Boschetti. È questo il cuore della mostra "Memoria e Mestieri. Le botteghe e la vita di paese nei dipinti di Pino Boschetti.

Palazzo Sums, San Marino Città

Orario: tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00

Biglietti: Intero €11, Ridotto €8

Info: www.museidistato.sm/museoStato.html



San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 - 17:00.

Biglietti: Intero €11, Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html



Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre

La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e 20 lire del 1925.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino

Orario: 9:00 - 17:00.

Biglietti: Intero €11; Ridotto €8; Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html



