Gli eventi del fine settimana a San Marino - terzo weekend di settembre.

San Marino, 14 settembre 2023 – Gli eventi in programma a San Marino il terzo weekend di settembre.

33° Gran Premio Nuvolari – 16 settembre

Anche quest’anno il tradizionale appuntamento per gli appassionati di auto storiche ”GP NUVOLARI” farà tappa a San Marino. Le oltre 300 vetture dei partecipanti sfileranno nella suggestiva passerella di Piazza della Libertà sabato 16 settembre dopo le ore 17.00. L’Automobile Club San Marino – Automotoclub Storico Sammarinese, come consuetudine in questi eventi, collaborerà con gli organizzatori anche mediante servizio di speakeraggio, descrivendo minuziosamente equipaggi e vetture partecipanti.

T 0549 908860

info@automobileclub.sm

www.automobileclub.sm

www.gpnuvolari.it



XXII Raduno La Linea Gialla e ASI Milishow 2023 – dal 15 al 17 settembre

L’evento dedicato agli appassionati di veicoli storici militari si svolgerà dal 15 al 17 settembre sulle strade della Repubblica di San Marino e della Romagna. Presso gli spazi dell’Aeroclub di Torraccia sarà allestito il campo base da dove i veicoli militari e i figuranti in divisa dei vari corpi militari presenti nel ’44 partiranno per ripercorrere le tappe più significative della Linea Gotica sul territorio circostante. La sfilata dei veicoli storici arriverà venerdì 15 nel Comune di San Leo, sabato 16 a Monte Fumaiolo e successivamente nel Comune di Novafeltria e domenica 17 a Riccione in viale Ceccarini.

T 0549 908860

info@automobileclub.sm

www.automobileclub.sm



Caccia al Tesoro Culturale – 17 settembre

Centro Storico di San Marino

Orario: dalle 15.00

Info: www.facebook.com/rinascitaculturalesanmarino



Grandi Mostre a San Marino

Andy Warhol. Serial Identity – fino all’8 ottobre

La mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop.



Biglietti

Intero: € 12,00

Ridotto: € 10,00

Sedi e orari

Palazzo Sums - Città di San Marino

Aperto tutti i giorni

Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30

Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00

Galleria Nazionale - Centro Storico

Aperto tutti i giorni

Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30

Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00

Le casse chiudono mezz'ora prima della mostra

Info: 0549 909421 - info@sanmarinoartecultura.com

sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/



