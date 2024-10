Gli eventi del fine settimana del Ponte dei Morti a San Marino

Gli eventi del fine settimana del Ponte dei Morti a San Marino.





San Marino, 30 ottobre 2024 – Gli eventi in programma a San Marino dal 31 ottobre al 3 novembre 2024.





Caccia al Tesoro – 31 ottobre

Una Caccia al Tesoro a tema Halloween dedicata ai più piccoli tra le vie medioevali e le piazze del centro storico. I piccoli partecipanti, travestiti da mostri e streghe, seguiranno mappe misteriose per scoprire segreti leggendari.

Via Donna Felicissima – Centro Storico

Dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Info: https://tinyurl.com/3btb2675



La Funivia dei Fantasmi – 31 ottobre

Ambientazioni suggestive e fantasmi intrappolati nella Stazione della Funivia di Borgo Maggiore e di San Marino Città intratterranno e faranno divertire adulti e bambini.

Stazione della Funivia di Borgo Maggiore e San Marino Città

Dalle ore 16.30 alle ore 21.00

Ingresso gratuito

Info: https://tinyurl.com/4wkuxjxs



Escape Room – 31 ottobre

Un’esperienza unica e terrificante, tra le ombre di un vagone abbandonato e l’oscurità della galleria ferroviaria. I partecipanti si metteranno alla prova per risolvere enigmi spettrali e sfuggire dai misteri che li attendono.

Galleria Montale - Piazzale della Stazione, San Marino Città

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00

L’evento è sold out

Info: https://tinyurl.com/y82matms



CioccolaTI – dal 31 ottobre al 3 novembre

Il Festival del Cioccolato, nelle strade e piazze del Centro Storico di San Marino. 13 Maestri Cioccolatieri provenienti da tutta Italia si cimenteranno in creazioni artigianali dedicate al cibo degli dei nell’ area espositiva e commerciale in via Eugippo mentre in via Donna Felicissima si potranno acquistare oggetti di artigianato.

Centro Storico, Città di San Marino

Dalle ore 10.00 alle ore 20.00

Ingresso gratuito

Info: https://tinyurl.com/32bcyhmy





In occasione degli eventi di Halloween il servizio funivia effettuerà un’apertura prolungata: Il 31 ottobre fino alle ore 21.00 con ingresso gratuito dalle ore 16.00. Dall’1 al 3 novembre servizio fino alle ore 19.00.







Festa della Luce – 31 ottobre e 1 novembre

Per gli amanti della musica appuntamento giovedì 31 ottobre, alla Sala Polivalente Auditorium Little Tony di Serravalle, alle ore 18.00 con l’esibizione delle band sammarinesi The Black Tigers e Pink Panthers. Alle ore 21.00 seguirà il concerto della band Controtempo. Ingresso gratuito.

Venerdì 1 novembre, in collaborazione con la Diocesi si svolgerà l’Itinerario della Luce, – un percorso con partenza alle ore 15.00 dalla Chiesa del Crocifisso che passando da San Quirino, San Francesco arriverà alla Basilica del Santo e proseguirà alle ore 18.00 con la celebrazione eucaristica di Ognissanti presieduta da S.E. Domenico Beneventi.

Info: https://tinyurl.com/56n55948



Irene Grandi in Concerto – 1 novembre

Tappa a San Marino del Tour 2024 “Fiera di me”. Irene Grandi celebra il suo trentennale con un Concerto Evento in cui ripercorre la sua lunga storia nel mondo del pop italiano iniziato nel 1994.

Teatro Nuovo Dogana, Piazza M.Tini

Ore 21.00

Prevendita biglietti: https://rsmfriends.com



Welcome Padel Cup – dall’1 al 3 novembre

Il Primo Mondiale Amatoriale di Padel. Tre giorni all’insegna di sport, passione, condivisione e divertimento.

Centro Sportivo Wonderbay, Serravalle

Dalle ore 20.00 alle ore 24.00

Info: https://tinyurl.com/mv7uw2w8



Halloween Ronde – dal 2 al 3 novembre

Info: Tel. 353 3344432 - info@scuderiasanmarino.com

www.facebook.com/halloweenronde







Grandi Mostre a San Marino



Mostra Personale dell'Artista Eduardo Kobra – fino al 31 ottobre

In occasione delle celebrazioni del 40° anniversario delle relazioni ufficiali fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Federativa del Brasile, lo Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo ospiterà la Mostra Personale di Eduardo Kobra, artista e pittore brasiliano, noto in tutto il mondo per i suoi murali realizzati con la tecnica del graffitismo.

Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo – Centro Storico di San Marino

Tutti i giorni: 10.00-17.30

Ingresso libero

Info: www.visitsanmarino.com/pub1/VisitSM/evento/20240328_Mostra_Kobra.html



Dall’Arte alla Prevenzione – fino al 31 ottobre

Organizzata nell’ambito delle iniziative per l’Ottobre Rosa, la mostra vuole condurre il visitatore a scoprire un ruolo inconsueto e sorprendente dell'arte. Indagando la storia di sculture e dipinti, infatti, è possibile dedurre come Raffaello, Michelangelo, Rubens, Rembrandt e molti altri noti artisti, abbiano dipinto opere che svelano i segni di una patologia al seno, non temendo di mostrare imperfezioni nei corpi delle figure femminili da loro ritratte.

Durante il mese di ottobre, le altre iniziative di sensibilizzazione prevedono l’illuminazione di rosa delle Tre Torri; la possibilità di effettuare consulti specialistici dedicati alla valutazione genetica, contattando il day hospital di Oncologia dal lunedì al giovedì, dalle 13:00 alle 15:00 al numero 0549 994333.

Galleria Cassa di Risparmio – Centro Storico di San Marino

Ingresso libero



Comunicato stampa

Ufficio del Turismo San Marino

