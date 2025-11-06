Gli eventi del secondo fine settimana di novembre a San Marino

“Peter Pan…una reale fantasia” – 8 novembre

Uno spettacolo per tutta la famiglia. Con la Compagnia dei Lari. Riscrittura della favola di Peter Pan dove spiccato è il contrasto tra la realtà e la fantasia. Perché la vita va vissuta con una lunga corda che tiene legato il sogno e la fantasia alla realtà. Un recital-musical per adulti e bambini. Il ricavato andrà a favore del Centro di Aiuto allo Studio “Portofranco” di San Marino.

Sala Polivalente/Auditorium Little Tony - Via Ezio Balducci 1/B c/o Complesso Sc. Media, Serravalle

Orario: 21.00

Biglietti: Euro 15,00; Bambini fino a 10 anni gratuito

Prenotazioni: https://www.auditoriumlittletony.org/spettacoli

Info: tel. 335 5921061; mail: info@auditoriumlittletony.org



32° San Marino Revival - 8 e 9 novembre

San Marino Racing Organization organizza la tradizionale gara automobilistica sammarinese che rientra nel Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche. E' possibile l'iscrizione per autovetture sia storiche che moderne.

Info: tel. 335 7337910; mail: smro@alice.sm



“L’incredibile viaggio di Pupazzo di Neve” – 9 novembre

Una storia poetica e divertente! Con la compagnia sammarinese Bradipoteatar. Lo spettacolo narra una storia che passerà dall’emozione e dal coinvolgimento fino alle risate più sfrenate! Il Pupazzo di Neve, protagonista delle gelide giornate invernali, prende vita quando un’Elfetta smarrita e pasticciona chiede aiuto alla creatività dei bambini e, proprio grazie alla loro collaborazione, creerà il nostro protagonista che parlerà ai bimbi di amicizia, aiuto reciproco e rispetto delle diversità. Età consigliata 3-8 anni. Al termine una piccola sorpresa per tutti a cura di Coolthings.

Sala Polivalente/Auditorium Little Tony - Via Ezio Balducci 1/B c/o Complesso Sc. Media, Serravalle

Orario: 16.30

Biglietto Unico Euro 6,00

Prenotazioni: https://www.auditoriumlittletony.org/spettacoli

Info: tel. 335 5921061; mail: info@auditoriumlittletony.org











27° Rassegna Musicale d'Autunno; “Regine di Cuori” - 9 novembre

Una consuetudine che si rinnova ogni anno. L’Associazione Musicale Camerata del Titano organizza

8 concerti con interpreti di grande valore, dal 5 ottobre al 2 dicembre 2025.

Domenica 9 novembre:

“Regine di Cuori”

Laura Lanfranchi (soprano)

Cecilia Bacci (violino)

Sara Musso (pianoforte)

Teatro Titano; Piazza S. Agata – Centro Storico San Marino

Orario: 16.30

Biglietti: si prega contattare gli organizzatori

Info: tel. 337 1008856; mail: cameratatitano@omniway.sm

Sito: https://www.facebook.com/Associazionemusicalecameratadeltitano



Mostre



“Mostra Toby Rampton” – fino al 6 gennaio 2026

San Marino negli occhi di un giovane pittore britannico. La mostra è a cura di Paolo Rondelli.

Toby Rampton, artista autodidatta londinese, è specializzato in pittura en plein air e ritrattistica a olio. Il suo stile fonde tecniche classiche con temi moderni, concentrandosi su paesaggi spettacolari e architettura medievale.

Ha recentemente collaborato con il Consolato di San Marino a Londra a un progetto che celebra la tradizione sammarinese e il suo rapporto con il Regno Unito. Il progetto includeva la cattura di immagini di San Marino e della sua gente, culminando nell'opera "The Agreement", che commemora la firma dell'accordo tra San Marino e il Regno Unito, del maggio 2023, sulla doppia imposizione fiscale.

Pinacoteca San Francesco

Via Basilicius, 33 - San Marino Centro Storico

Orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso 16:30)

Biglietti: la mostra è visitabile previo acquisto del biglietto del circuito Musei di Stato:

Intero: € 11,00; Ridotto: € 8,00

Info: tel. 0549 885132; mail: info.museidistato@pa.sm; sito: www.museidistato.sm











“Arte e Design. Design è Arte” – fino all’11 gennaio 2026

Mostra che nasce da un’idea di Philippe Daverio, scritta insieme al Museo MaGa, e che arriva a San Marino in un doppio allestimento che coinvolge Palazzo SUMS e Galleria Nazionale.

Palazzo SUMS, Via Piana 1 – San Marino Città

Galleria Nazionale - Centro Storico di San Marino

Orario: tutti i dalle 9:00 alle 17:00 (ultimo ingresso 16.30)

Biglietti: la mostra è visitabile previo acquisto del biglietto del circuito Musei di Stato:

Intero: € 11,00; Ridotto: € 8,00

Info: tel. 0549 888241; mail: info.museidistato@pa.sm; sito: www.museidistato.sm



Mostra “Francobolli Dipinti. Marco Ventura” – fino al 22 marzo 2026

Giovedì 6 novembre 2025 alle ore 16.30 verrà inaugurata la mostra “Francobolli dipinti. Marco Ventura”, presso il Museo del Francobollo e della Moneta.

Marco Ventura, illustratore di fama mondiale noto per le sue copertine su riviste come “Time” e “Der Spiegel” e per i suoi francobolli d’autore, è nato a Milano nel 1963 e fa parte di una famiglia di artisti. Ha studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera e in seguito alla School of Visual Arts di New York. Dotato di uno stile nitido e dai cromatismi eleganti, Ventura ha sviluppato uno stile basato su composizioni geometriche di ispirazione rinascimentale e su un verismo personale venato di suggestioni oniriche. La mostra è curata da Roberto Ganganelli.

Museo del Francobollo e della Moneta, Piazzetta Garibaldi 5 – Centro Storico San Marino

Orario: tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00 (ultimo ingresso 16.30)

Ingresso: la mostra è visitabile previo acquisto del biglietto del circuito Musei di Stato

Biglietti: Intero: € 11,00; Ridotto: € 8,00

Info: tel. 0549 888236; mail info.museidistato@pa.sm; sito: www.museidistato.sm



Comunicato stampa

Ufficio Turismo

