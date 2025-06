Gli eventi dell'ultimo fine settimana di giugno a San Marino

Gli eventi dell'ultimo fine settimana di giugno a San Marino.

Sfida per la Vittoria – 27 e 28 giugno

Love Generation 90 - 28 giugno

Sul palco un frontman/cantante insieme a un DJ e ballerine faranno ballare i presenti per due ore non stop sulle note di Eiffel 65, Gigi D’Agostino, Gabry Ponte e molti altri artisti iconici degli anni

’90. Possibilità di cenare in loco con cena a buffet e ampia scelta di birra e vino.

Campo Bruno Reffi, Centro Storico San Marino

Orario: dalle 20.00

Ingresso: Cena + spettacolo 30€; Ingresso dopocena 10€ compreso di consumazione

Info e prenotazioni: +39 335 7342728; +39 389 9456402



XIII UEFA Region’s Cup - 28 giugno

Terza e ultima partita del girone della fase finale della XIII UEFA Regions’ Cup. I ragazzi della NAT (National Amateur Team) di San Marino affronteranno la rappresentativa regionale ceca del

Hradec Kralove.

Stadio di Acquaviva, Acquaviva

Orario: 21.30

Evento gratuito

Info: [www.uefa.com/regionscup](http://www.uefa.com/regionscup)



Skulls Run – 28 giugno

Motogiro turistico e benefico che permette di attraversare la Repubblica di San Marino in sella alla moto e visitare i Castelli della più antica Repubblica al mondo in un percorso unico. Alla fine della corsa rientro al Club House Soul Skulls con divertimento fino a tarda notte.

Skulls Club in Strada degli Angariari 21, Rovereta

Orario: accoglienza alle 14.30 e inizio giro alle 16.30

Evento gratuito

Info: soulskullsmc@gmail.com; +39 334 2776673



2° Taekwondo San Marino Open – 28 e 29 giugno

Riservato alle categorie Kids, Children, Beginners, Cadetti, Junior e Senior.

Multieventi Sport Domus, Serravalle



San Marino Skiroll Cup – 29 giugno

In programma una gara FIS in salita a cura della Federazione Sammarinese Sport Invernali con il 1° Trofeo Rollerski San Marino. Il programma prevede una mass start in salita a skating che

coinvolgerà diverse categorie.

Da Piazza della Pace, Montegiardino a Piazzale Lo Stradone, Centro Storico San Marino

Orario: dalle ore 11.00

Info: info@fssi.sm



Mostre

L'Ėcole de Paris. Da Toulouse Lautrec a Modigliani – fino al 7 luglio

La mostra è un viaggio nell'arte moderna parigina e nel mondo di Modigliani.

Una rassegna con oltre 100 opere dedicate agli artisti del movimento nato a Parigi nei primi del Novecento. In mostra anche il "Piccolo nudo rosso" di Modigliani.

Museo di Stato, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 - 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11, Pass Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/museoStato.html



San Marino Lincoln Days – fino al 14 settembre

La 3° edizione celebra un importante evento storico: la lettera scritta dal Presidente degli Stati

Uniti d’America, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861 in risposta alla lettera di concessione della

cittadinanza onoraria conferitagli dai Capitani Reggenti di San Marino.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino.

Orario: 9:00 - 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11, Pass Ridotto €8, Ultima Fascia €5.

Info: [www.museidistato.sm/filatelico.html](http://www.museidistato.sm/filatelico.html)



Aurea Libertas. Un secolo di monete d’oro a San Marino – fino al 12 ottobre

La mostra celebra i cento anni dalla coniazione delle prime monete d’oro della Repubblica, le 10 e

20 lire del 1925.

Museo del Francobollo e della Moneta, Centro Storico di San Marino

Orario: 9:00 - 17:00.

Biglietti: Pass Intero €11; Pass Ridotto €8; Ultima Fascia €5.

Info: www.museidistato.sm/filatelico.html



C.S. Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: