Gli eventi della settimana a San Marino.

Si apre l’ultimo weekend di giugno con un calendario di eventi che oltre al centro storico, coinvolge anche altri Castelli sammarinesi.

Green Festival – 24 e 25 giugno Due diverse location per l’edizione del Green Festival 2022 che ha come tema “Il Mondo come Giardino”. Sabato 24 giugno tutte le attività si svolgeranno al Podere Lesignano a partire dalle 14.30 con laboratori, narrazioni, musica e tanto altro. Domenica 25 giugno un ricco programma di eventi sarà distribuito in tanti punti del Centro Storico di San Marino per tutto il giorno a partire dalle 10.30 all’insegna della Ecosostenibilità per un mondo sempre più green. 24 giugno – Podere Lesignano 25 giugno - Centro Storico Info: info@sanmarinogreenfestival.com

Nel cuore del Titano – fino al 24 giugno Ospitalità e gallerie tra passato e presente. Giornate di studio sulla ferrovia tra Rimini e San Marino. 24 giugno – Palazzo Graziano, Centro Storico 25 giugno – Galleria Montale, Centro Storico Info: archingsm.org

Concerto in onore delle Milizie – 25 giugno Appuntamento con la Banda Militare della Repubblica di San Marino per il Concerto in Onore delle Milizie che si svolge tradizionalmente il 25 giugno di ogni anno. Piazza Sant’Agata, Centro Storico (in caso di maltempo nell'adiacente Teatro Titano)

Redbull Soapbox Race – 26 giugno A San Marino il Gran Premio più pazzo dell’anno! Appuntamento alle ore 13:00 per il via alla gara nella quale 40 team gareggiano con veicoli artigianali, senza motore e carburante, completamente realizzati e progettati dai partecipanti. Il tema scelto per la Red Bull Soapbox Race 2022 è il Medioevo, in un ritorno al passato che vedrà costumi, suoni e tradizioni animare tutta la giornata di gara. Partenza da Porta San Francesco - Centro Storico Info: www.redbull.com

La Titanica – 26 giugno Sportivi e appassionati rievocano a San Marino il ciclismo di un tempo, con biciclette e abbigliamento d’epoca, per rivivere le imprese dei campioni intramontabili, come Coppi e Bartali, Guerra, Girardengo, Moser, Saronni e tanti altri. Tre i percorsi proposti: Arengo (15 Km), Donna Felicissima (58 Km), Titanico (77 Km), tutti con partenza e arrivo dalla Piazza Grande di Borgo Maggiore. Info: www.latitanica.org

Festa del Castello di Domagnano – fino al 26 giugno Nelle giornate dal 22 al 26 giugno si svolgerà la tradizionale festa del castello di Domagnano. Un ricco programma con giochi giovanili, area game, salotto letterario, stand gastronomici. Venerdì sera dalle 21 DJ set mentre sabato e Domenica in programma concerti di musica romagnola ed esibizione di ballo. Piazza Filippo da Sterpeto e parco Don Elviro, Domagnano Info: festadidomagnano@gmail.com

Us Rid Us Magna Us Bala – 25 giugno Divertimento cibo e ballo per una serata indimenticabile nel centro storico di Borgo Maggiore a partire dalle 17.00. Info: borgomaggiore@giuntedicastello.sm

Passeggiata Ecologica – 25 giugno Appuntamento fisso dell'ultimo sabato del mese dalle 10.00 alle 12.00 con la Passeggiata Ecologica nel Castello di Serravalle. Info: serravalle@giuntedicastello.sm

Prosegue la mostra su Napoleone

Napoleone, la Repubblica, le Repubbliche – fino al 4 settembre I rapporti fra Napoleone e San Marino: una selezione di documenti, opere d’arte, materiali librari, armi antiche, valori filatelici e numismatici a tema Museo San Francesco Tutti i giorni 9.30-18.30 (ultimo ingresso 18.00) Ingresso gratuito

