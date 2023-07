Gli eventi della settimana a San Marino

Inizia una settimana sammarinese ricca di eventi. Concerti, proiezioni cinematografiche, intrattenimento, musica e ballo, mostre culturali per regalare momenti di svago a tutti.

Copertina: Teatro a cielo aperto – 11-13 luglio Proseguono gli appuntamenti settimanali della rassegna Copertina – Teatro a cielo aperto. Martedì sera il programma prevede: Giocolieri de “Il Castello del Circo”, performance di No Time Zone, Giovanni Zanotti e Elisa Solferino, Lunghi Archi di San Marino, proiezione del film “Sing 2” con tante sorprese. Mercoledì 12 luglio in scena Bradipoteater con “Fino alle Stelle”, ma anche lounge con arpa, violino e voci. Giovedì 13 luglio il titolo della serata è “60...70...80...90...2023! - Il Gran Finale”; un viaggio nel tempo e nella storia della musica con i Bromance e Giuseppe Giardi. Inoltre ci saranno le performance Bitols in concerto e Dj Battle Yuma e Zyba Vs Joobitz e Martin Minotti. L’intrattenimento avrà inizio alle 19.00 mentre il main show alle 21.00. L’ingresso è a pagamento e le postazioni allestite nel giardino sono a disponibilità limitata, pertanto è necessaria la prenotazione anticipata ai seguenti numeri: 331-8559848 / 392-0010603. Cava dei Balestrieri Info: www.facebook.com/copertinasanmarino

Il Caschetto e il Ciuffo – 12 luglio Campo Bruno Reffi ospita il concerto della San Marino Concert Band dedicato a Raffaella Carrà e Little Tony per celebrare i due artisti considerati vere star della musica italiana. Amati in tutto il mondo, le loro canzoni hanno venduto milioni di dischi, ed ancora sono amate ed ascoltate da tutte le generazioni. Il concerto, diretto dal M° Dino Gnassi, proporrà tutti i grandi successi che hanno fatto del Caschetto e del Ciuffo icone mondiali della musica e del rock'n roll italiano. Orario: 21.15 Ingresso gratuito. Info: www.facebook.com/sanmarinoconcertband

Glorius 4 – 13 luglio Primo appuntamento della rassegna “Tracce poetiche in luoghi desueti” a cura degli Istituti Culturali. Presso La torre dell’Orologio del Castello di Serravalle alle ore 21.00 si svolgerà il concerto “Play In Tour”. Agnese Carruba, Federica D’Andrea, Cecilia Foti, Mariachiara Millimaggi, ovvero le GLORIUS 4, inconsueto ensemble al femminile che spazia dal jazz al pop, con la cura delle sonorità vocali e degli arrangiamenti, arricchite dalla loro eclettica Sicilianità, condurranno il pubblico in uno speciale ed unico viaggio musicale. Ingresso a offerta libera a partire da € 5,00. Il ricavato sarà devoluto al Teatro Rossini di Lugo, danneggiato dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Info e prenotazioni: T 0549 882452 – info.istituticulturali@pa.sm - www.sanmarinoteatro.sm

Symbol Remember – 15 luglio Sabato 15 Luglio l’evento per ricordare e rivivere le serate della mitica discoteca Symbol: a Campo Bruno Reffi sarà Symbol Remember. L’evento avrà inizio alle 20.00 con l’aperitivo seguito dalla cena di gala mentre alle 23.00 tornerà l’atmosfera del Symbol per rivivere le notti magiche della celebre discoteca con tanti ospiti e sorprese. Ingresso con cena: € 45,00 - Prenotazione obbligatoria. Ingresso dopo cena dalle 22:30: a partire da € 15,00 Il ricavato del Symbol Remember Symbol Club andrà all’associazione ASDOS (Associazione Sammarinese Donne Operate al Seno). Info e prenotazioni: 335 7247174 www.facebook.com/symbolclubrsm

Cinema nei Castelli – 10, 11, 14. 15 e 16 luglio Ciclo di proiezioni all’aperto nei Castelli di Faetano, Domagnano, Borgo Maggiore, Fiorentino, Montegiardino e Serravalle. In programma: al Parco Don Elviro di Domagnano lunedì 10 luglio “Snoopy and friends”, il film animato degli amatissimi Peanuts, di Charles Schulz, e martedì 11 luglio “Sole a catinelle”, il terzo film con Checco Zalone. In Piazza Grande a Borgo Maggiore venerdì 14 luglio “Frozen”, un oramai “classico” di animazione della Disney, sabato 15 luglio “Smetto quando voglio”, commedia con Edoardo Leo, domenica 16 luglio “School of rock”, una divertente commedia musicale. Ingresso gratuito – In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate Info: www.sanmarinocinema.sm

Grandi Mostre a San Marino Andy Warhol. Serial Identity – dall’8 luglio all’8 ottobre Sabato 8 luglio apre la mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop. Biglietti Intero: € 12,00 Ridotto: € 10,00 Sedi e orari Palazzo Sums - Città di San Marino Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00 Galleria Nazionale - Centro Storico Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00 Le casse chiudono mezz'ora prima della mostra Info: 0549 909421 - info@sanmarinoartecultura.com sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/

cs Visit San Marino