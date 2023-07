Gli eventi della settimana a San Marino

Gli eventi della settimana a San Marino.

Ancora una settimana ricca di eventi a San Marino tra spettacoli, concerti, musica e ballo, intrattenimento, teatro, proiezioni cinematografiche, feste e mostre culturali.

Finale Regionale Miss Italia – 17 luglio

Uno show in stile prima serata dove le ragazze saranno protagoniste con i loro sogni, le loro ambizioni ed i loro talenti. Lo show è presentato da Antonio Borrelli con la partecipazione della sammarinese Alessia Selva, finalista di miss Italia con il titolo di miss Sport Emilia Romagna. Ospite della serata, la cantante Michela Mussoni. Campo Bruno Reffi, ore 21.00. Ingresso gratuito. Info: www.missitalia.it

San Marino International Beatles Week – 18-23 luglio

Una settimana magica in cui la musica di John, Paul, George e Ringo risuonerà da ogni angolo del centro storico di San Marino. Dal 18 al 23 luglio a Palazzo Graziani vi aspetta una mostra di memorabilia dedicata ai quattro ragazzi di Liverpool, concerti nel centro storico, concerto dei “The Beatbox” a Campo Bruno Reffi giovedì 20 luglio, e tante altre sorprese. Ingresso gratuito a tutti gli eventi, mostra compresa. Info: www.beatlesiani.com

Summertime: Return to Beat Generation – 18 luglio

Un evento imperdibile per tutti gli appassionati della musica anni settanta e ottanta. La band Retrò Musicgroup emozionerà suonando dal vivo i grandi successi italiani e stranieri del Pop, progressive e Rock. Campo Bruno Reffi, ore 21.15. Ingresso gratuito. Info: https://tinyurl.com/retrogroup

Copertina – 18 luglio

Ultimo appuntamento alla Cava dei Balestrieri per l’edizione 2023 di Copertina con lo spettacolo teatrale inizialmente in programma il 6 luglio e rimandato causa maltempo. Per Amore e per Rabbia di e con Fabrizio Raggi. Attori, musicisti e ballerini in scena. Lounge con arpa, violino e voce. After show musica con Dj Mario. L’intrattenimento avrà inizio alle 19.00 mentre il main show alle 21.00. L’ingresso è a pagamento e le postazioni allestite nel giardino sono a disponibilità limitata, pertanto è necessaria la prenotazione anticipata ai seguenti numeri: 331-8559848 / 392-0010603. Cava dei Balestrieri Info: www.facebook.com/copertinasanmarino

Copertina – 19 luglio

Il cinema prende vita alla Cava dei Basterieri. In programma la proiezione del film Coco. Tante sorprese a cura di Mara Verbena e la musica di “I Maracuja”. L’intrattenimento avrà inizio alle 19.00 mentre la proiezione alle 21.00. L’ingresso è a pagamento e le postazioni allestite nel giardino sono a disponibilità limitata, pertanto è necessaria la prenotazione anticipata ai seguenti numeri: 331-8559848 / 392-0010603. Cava dei Balestrieri Info: www.facebook.com/copertinasanmarino

Classica Giovani - III Edizione – 19 luglio

La III edizione della rassegna Classica Giovani presenta concerti di musica classica eseguiti da giovani talenti vincitori di competizioni internazionali. In programma mercoledì 19 luglio Quartetto d’Archi AMAI – Murasaki Fukuda, Chiara Siciliano, Weronika Izert, Anna Tonini Bossi. Durante il concerto sarà possibile visitare la mostra degli artisti sammarinesi di Music’Arte. Chiostro dei Padri Servi di Maria, Valdragone. Ingresso € 8,00 Info: www.facebook.com/associazioneallegrovivo

Peace&Dance 2^ edizione – 21-22 luglio

Due giorni di musica e ballo, per trascorrere ore in compagnia, allegria e pace sotto le stelle di San Marino. Protagonista assoluta, la musica LIVE, con 2 band tra le più seguite del momento. Venerdì 21 luglio Jbees e sabato 22 luglio Croma Latina. La voglia di ballare prenderà il sopravvento! Campo Bruno Reffi. Cena e dj set ore 20.00, Spettacolo ore 21.30 Biglietti Venerdì 21 luglio ingresso € 10,00 Sabato 22 luglio ingresso cena € 32,00 - Menu bambini € 10,00 / dopo cena € 10,00 Info: www.patriziagallo.com

Alba sul Monte – 23 luglio

Concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell'Arciprete che affiancano la Basilica del Santo, in pieno Centro Storico, con una spettacolare vista sul Mare Adriatico al sorgere del sole. Si parte domenica 23 luglio alle ore 6.00 del mattino con Accordion Concert Orchestra. Orti dell’Arciprete, ore 6.00 Ingresso € 5.00 compresa la colazione. Info: www.facebook.com/Associazionemusicalecameratadeltitano

Concerto estivo della Banda Militare – 23 luglio

Tradizionale concerto estivo della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. Piazzetta Titano, ore 21.15 Ingresso gratuito Info: www.bandamilitaresanmarino.org

Cinema nei Castelli – 17 luglio Il 17 luglio

il cinema si sposta nel Castello di Borgo Maggiore, in Piazza Grande. In programma: Baby Boss 2 – Affari di Famiglia. Ingresso gratuito – In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate Info: www.sanmarinocinema.sm

A colpi d’ascia – 19 luglio

Prosegue mercoledì 19 luglio alle ore 21.00, presso il Castellaccio di Fiorentino, il progetto Tracce Poetiche in Luoghi Desueti con ”A Colpi d’Ascia – un’irritazione” dal romanzo di Thomas Bernhard, con l’elaborazione drammaturgica, mise en space e interpretazione di Marco Sgrosso. Ingresso a offerta libera a partire da € 5,00. Il ricavato sarà devoluto al Teatro Rossini di Lugo, danneggiato dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Info e prenotazioni: T 0549 882452 – info.istituticulturali@pa.sm - www.sanmarinoteatro.sm

Festa del Castello di Fiorentino – 20-23 luglio

Info: www.facebook.com/giuntadicastellodifiorentino

Buon Compleanno La Serenissima – 21 luglio

Giardini della Cava dei Balestrieri Info: https://www.facebook.com/laserenissima1942

Festa d’Estate S.U.M.S. – 21 luglio

Piazza sant’Agata Info: www.sums.sm Info 0549 991434

Grandi Mostre a San Marino

Andy Warhol. Serial Identity – dall’8 luglio all’8 ottobre

Sabato 8 luglio apre la mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop. Biglietti Intero: € 12,00 Ridotto: € 10,00 Sedi e orari Palazzo Sums - Città di San Marino Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00 Galleria Nazionale - Centro Storico Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00 Le casse chiudono mezz'ora prima della mostra Info: 0549 909421 - info@sanmarinoartecultura.com sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/ Ufficio Stampa Tel. 0549 885431- ufficiostampa.turismo@pa.sm Follow us on: @VisitSanMarino www.visitsanmarino.com

Cs - Ufficio del Turismo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: