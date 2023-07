Gli eventi della settimana a San Marino

Il mese di luglio cede il passo a quello di agosto con un’altra settimana ricca di eventi all’insegna dello sport internazionale, dell’arte, degli sport estremi, del teatro, del cinema e delle innumerevoli proposte musicali per tutti i gusti. Internazionali di Tennis San Marino Open – 31 luglio – 06 agosto Il grande tennis torna sul Titano con un’edizione ricca di grandi sorprese. Due ex top 10 di fama mondiale come Fabio Fognini e David Goffin, tanti specialisti della terra battuta e una pattuglia di italiani motivati ad emergere: ecco il biglietto da visita degli Internazionali di tennis San Marino Open 2023, da quest’anno passati alla categoria Challenger ATP 125. Tutte le sfide si giocano nel Centro Tennis Cassa di Risparmio, nel cuore del parco verde di Montecchio. I biglietti potranno essere acquistati presso la biglietteria del Centro Tennis, attiva nelle giornate del torneo, da lunedì 31 luglio a domenica 6 agosto, a partire da un’ora prima dell’inizio delle partite. Info e prenotazioni: T 0549 990578 – https://sanmarinotennisopen.com Tantum Ergo – 31 luglio Proseguono gli appuntamenti della rassegna Tracce Poetiche in Luoghi desueti. Nel castello di Borgo Maggiore, presso l’area verde del suggestivo Sacello del Santo, un particolare appuntamento per ricordare un tragico episodio che ha toccato direttamente anche la nostra Repubblica. Ingresso a offerta libera a partire da € 5,00. Il ricavato sarà devoluto al Teatro Rossini di Lugo, danneggiato dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Info e prenotazioni: T 0549 882452 – info.istituticulturali@pa.sm - www.sanmarinoteatro.sm Anniversario dello Scampo di Garibaldi - 31 luglio Cerimonia e concerto in Piazza Garibaldi a partire dalle ore 17.00 per celebrare il passaggio dell’eroe dei due mondi a San Marino. Piazza Garibaldi, Centro Storico. Evento gratuito. Abbronzatissima – 01 agosto Con l’energia della San Marino Concert band e la cattiveria di Tania Cantantessa Cervelleri si ripercorrono le estati delle tre decadi ’60, ’70, ’80 attraverso le canzoni e gli autori più rappresentativi. Campo Bruno Reffi. Ore 21.15. Ingresso gratuito. Info: T 0549 970488 – www.facebook.com/sanmarinoconcertband San Marino Goodbye – 02, 03 agosto Torna l’evento dedicato alla musica tradizionale romagnola, ispirata alla celebre canzone dell’Orchestra Casadei. Mercoledì 2 agosto: Il Ballo di Roberto Pozzi con Maria Pia Timo e Mirco Casadei Popular Folk Orchestra. Giovedì 3 agosto: Ciao Mare 50, concerto della Mirco Casadei Popular Folk Orchestra. Campo Bruno Reffi. Ore 21.00. Ingresso gratuito. Info e programma completo: T 3384691819 – https://tinyurl.com/22jyvb5n Smiaf – 04, 05, 06 agosto Al via venerdì 4 agosto la 16^ edizione di Smiaf project - Festival dei Giovani Saperi. Tre giornate dedicate a spettacoli, arte di strada, workshop, concerti, incontri, progetti culturali, mostre, attività outdoor, contest ed esibizioni dedicate agli sport estremi. Una moltitudine di esperienze per adulti e bambini, totalmente immersi nella magia di un ambiente naturale e di un Centro Storico patrimonio dell’Umanità UNESCO. Centro Storico, Città di San Marino Venerdì 4 agosto: dalle 10.30 all’01.30 Sabato 5 agosto: dalle 10.00 all’01.30 Domenica 6 agosto: dalle 10.00 alle 02.00 Info, prenotazioni e programma completo: www.smiaf.org/programma-2023 Alba sul Monte – 06 agosto Continua la rassegna dei concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell'Arciprete che affiancano la Basilica del Santo, in pieno Centro Storico, con una spettacolare vista sul Mare Adriatico al sorgere del sole. Domenica 6 agosto alle ore 6.00 del mattino Electric String Trio (Est). Tre musicisti classici (violino, violoncello e contrabbasso) si divertono ad ironizzare e deformare i classici di grandi autori. Orti dell’Arciprete, ore 6.00 Ingresso € 5.00 compresa la colazione. Info: www.facebook.com/Associazionemusicalecameratadeltitano Cinema nei Castelli – 03, 04, 05, 06 agosto Dal 3 agosto il cinema si sposta nel Castello di Montegiardino, in Piazzetta Alceste Preda Ferri. Giovedì 3 agosto proiezione del film “Spirit – Il ribelle”. Venerdì 4 agosto “Tolo Tolo”. Sabato 5 agosto “Mamma Mia!”. Domenica 6 agosto “Maleficent”. Ingresso gratuito – In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate Info: www.sanmarinocinema.sm Grandi Mostre a San Marino Andy Warhol. Serial Identity – dall’8 luglio all’8 ottobre Continua la mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop. Biglietti Intero: € 12,00 Ridotto: € 10,00 Sedi e orari Palazzo Sums - Città di San Marino Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00 Galleria Nazionale - Centro Storico Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00 Le casse chiudono mezz'ora prima della mostra Info: 0549 909421 - info@sanmarinoartecultura.com sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/

Cs - VisitSanMarino