Gli eventi della settimana a San Marino.

Il mese di agosto si apre con una settimana ricca di eventi musicali e di grandi ospiti. Numerosi gli eventi e gli appuntamenti che, oltre al centro storico, coinvolgono anche altri Castelli sammarinesi. Safari Show Circo Cabaret – 07 agosto Proseguono gli appuntamenti della rassegna Tracce Poetiche in Luoghi desueti. Nel castello di San Marino Città, nel prato di fianco alla Sala Polivalente di Murata, uno spettacolo dedicato alle famiglie e ai più piccini: Safari Show Circo Cabaret a cura del ventriloquo Nicola Pesaresi. Ingresso a offerta libera a partire da € 5,00. È consigliato munirsi di cuscino. Il ricavato sarà devoluto al Teatro Rossini di Lugo, danneggiato dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Info e prenotazioni: T 0549 882452 – info.istituticulturali@pa.sm - www.sanmarinoteatro.sm Concerto estivo della Banda Militare – 08 agosto Tradizionale concerto estivo della Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Maestro Stefano Gatta. Orti Borghesi, ore 21.15 Ingresso gratuito Info: www.bandamilitaresanmarino.org Il Conciorto – 08 agosto Un altro appuntamento della rassegna Tracce Poetiche in Luoghi desueti. Al Parco Vascone del castello di Fiorentino, un divertentissimo spettacolo comico musicale che unisce natura e tecnologia: Il Conciorto con Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone. Ingresso a offerta libera a partire da € 5,00. È consigliato munirsi di cuscino. Il ricavato sarà devoluto al Teatro Rossini di Lugo, danneggiato dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Info e prenotazioni: T 0549 882452 – info.istituticulturali@pa.sm - www.sanmarinoteatro.sm Concerto Al Bano – 10 agosto Al Bano, eccezionale performer, talento versatile che ha collezionato riconoscimenti in tutto il mondo con 26 dischi d’oro, 8 di platino e tante hit, riparte in tour con lo spettacolo “È la mia vita”, prodotto da DM Produzioni e distribuito in collaborazione con Ventidieci. Appuntamento il 10 agosto a Campo Bruno Reffi di San Marino, nel centro storico della Repubblica di San Marino, patrimonio mondiale dell’Umanità. Biglietti Prevendita su TicketOne Poltronissima Numerata € 46,00 + commissioni di servizio Poltrona Numerata € 34,50 + commissioni di servizio Poltrona Vis Ridotta € 27,00 + commissioni di servizio Prevendita su VivaTicket Poltronissima Numerata € 46,00 + commissioni di servizio Poltrona Numerata € 34,50 + commissioni di servizio Poltrona Vis Ridotta € 27,00 + commissioni di servizio Punto vendita autorizzato VivaTicket per San Marino: FreeShop San Marino presso Centro Commerciale Atlante. Biglietti in vendita presso Campo Bruno Reffi il giorno 10 agosto dalle ore 17.00 (fino ad esaurimento posti). Info: T 0773664946 – https://www.ventidieci.it/ Noche de Tango – 10 agosto Nell'elegante cornice di Piazza Sant'Agata la serata avrà inizio con una suggestiva cena a tema. A seguire spettacolo Milonga con Special TDJ Danilo Maddalena e si ballerà sotto le stelle con la strepitosa voce del Cantante Argentino Carlos Habiague accompagnato dall’Orchestra Tango Sonos. Piazza Sant’Agata, Centro Storico. Cena ore 20.00. Inizio spettacolo ore 21.30. Ingresso cena e spettacolo € 30,00; ingresso dopo cena € 15,00 Info e prenotazioni: Tel 335 7855248 - www.nochedetangosanmarino.com 3 Serate di Emozioni – 11, 12, 13 agosto Ideato dal Maestro Dino Gnassi, che ne curerà gli arrangiamenti e la direzione, e realizzato dalla San Marino Concert Band, che continua il proprio percorso di collaborazioni con autori e musicisti di rilievo a livello nazionale; torna Tre Serate di Emozioni: un grande evento di musica e spettacolo, che vede alternarsi sul palco tre grandi artisti, diversi per stile e sensibilità. Campo Bruno Reffi. Centro Storico. Venerdì 11 agosto: Michele Zarrillo Sabato 12 agosto: Povia Domenica 13 agosto: Fiordaliso Inizio concerti: ore 21.15. Ingresso gratuito. Info: www.sanmarinoconcertband.sm/ Mi Gusto San Marino – 11, 12, 13 agosto Fin dalla sua nascita Mi Gusto San Marino trasforma il Centro Storico di San Marino, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un luogo dedicato alla cucina e al buon cibo. Anche quest’anno l’offerta sarà ricchissima con tante proposte di street food e food truck. Non mancherano sorprese e stuzzicanti novità in occasione della decima edizione. Per tutti e 3 i giorni previsti spettacoli di musica live e Dj-Set. Via Eugippo, Centro Storico. Dalle ore 11.00 alle ore 00.00 Info: www.facebook.com/migustosanmarino/ Alba sul Monte – 13 agosto Continua la rassegna dei concerti mattutini nella splendida cornice degli Orti dell'Arciprete che affiancano la Basilica del Santo, in pieno Centro Storico, con una spettacolare vista sul Mare Adriatico al sorgere del sole. Domenica 13 agosto alle ore 6.00 del mattino Duo Harmonius con Monica Moroni e Raffaele Bifulco. Orti dell’Arciprete, ore 6.00 Ingresso € 5.00 compresa la colazione. Info: www.facebook.com/Associazionemusicalecameratadeltitano Cinema nei Castelli – 09, 10, 11, 12 agosto Dal 9 agosto il cinema si sposta nel Castello di Serravalle, Parco Ausa. Mercoledì 9 agosto proiezione del cartone “Inside Out”. Giovedì 10 agosto “La forma dell’acqua”. Venerdì 11 agosto “Cetto c’è senzadubbiamente”. Sabato 12 agosto “La Bella e la Bestia”. Ingresso gratuito – In caso di maltempo le proiezioni saranno annullate Info: www.sanmarinocinema.sm Festa di San Rocco – 10-13 agosto Info: www.facebook.com/SPCailungo/?locale=it_IT Cena d’Estate – 11 agosto Info: www.facebook.com/GiuntadiMontegiardino Sdraiati a guardar le stelle – 13 agosto La Giunta di Castello di Serravalle invita ad un momento di incontro e di sensibilizzazione contro l’inquinamento luminoso creando un’atmosfera magica: dalle 21.30 circa saranno spente le luci del parco e delle vie adiacenti per godere del cielo stellato. Tante le iniziative e attività a partire dalle ore 18.00. Parco Laiala - Via Sant’Andrea, Serravalle Ingresso gratuito – In caso di pioggia l’evento sarà annullato. Info e programma completo: www.facebook.com/giuntacastelloserravalle Grandi Mostre a San Marino Andy Warhol. Serial Identity – dall’8 luglio all’8 ottobre Continua la mostra dedicata all’artista americano, padre della pop art. Più di 60 opere, provenienti da importanti collezioni private e da istituzioni internazionali come l’Andy Warhol Museum di Pittsburgh, raccontano l’intero universo creativo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle più importanti opere pop. Biglietti Intero: € 12,00 Ridotto: € 10,00 Sedi e orari Palazzo Sums - Città di San Marino Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 10.00-18.00 Galleria Nazionale - Centro Storico Aperto tutti i giorni Dall'8 luglio al 9 settembre: 9.30-18.30 Dal 10 settembre all’8 ottobre: 9.00-17.00 Le casse chiudono mezz'ora prima della mostra Info: 0549 909421 - info@sanmarinoartecultura.com sanmarinoartecultura.com/mostre/warhol-serial-identity/

