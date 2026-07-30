Gli eventi in programma a San Marino dal 30 luglio al 2 agosto

Gli eventi in programma a San Marino dal 30 luglio al 2 agosto.

Giovedì in Centro – 30 luglio

Le cinque serate speciali nel Centro Storico di San Marino dedicate a shopping, cultura, spettacoli e gusto continuano il 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto. Negozi, bar, ristoranti, musei, Ufficio Informazioni Turistiche, Shop Vendite Filatelico e Numismatico, e attrazioni prolungheranno l'orario di apertura, accompagnati da musica e performance dal vivo. Durante le serate sarà possibile vivere l'emozione di un viaggio a bordo dell'elettromotrice AB03 dello storico Treno Bianco Azzurro dalle 20.30 alle 22.30. Inoltre sarà possibile raggiungere San Marino con il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini attivo fino alle 23.15 e il servizio Funivia che collega Borgo Maggiore al Centro Storico operativo fino alle 00.45.

Luogo: San Marino Centro Storico

Orario: fino alle 23.00

Evento gratuito

Info: 0549 882914 info@visitsanmarino.com



Internazionali di Tennis San Marino Open – fino al 2 agosto

Il Centro Tennis Cassa di Risparmio, immerso nel verde del Parco di Montecchio, è pronto ad accogliere la 33ª edizione degli Internazionali di Tennis San Marino Open, prestigioso torneo ATP Challenger 125 che, negli ultimi anni, ha rappresentato un importante trampolino di lancio per talenti oggi affermati nel circuito internazionale, come Holger Rune e Matteo Arnaldi. L'edizione 2026 si propone di consolidare il livello di eccellenza raggiunto nelle ultime stagioni, confermando gli elevati standard qualitativi che hanno reso il torneo un appuntamento di riferimento nel panorama tennistico internazionale.

Luogo: Centro Tennis Cassa di Risparmio, Città di San Marino

Orari e biglietti: www.sanmarinotennisopen.com

Info: 0549 990578 info@fst.sm



E...state col Consorzio – Tramonti in Vigna – 30 luglio

L’estate sammarinese alla scoperta di tradizione, gusto, arte, benessere e musica, in location uniche della Repubblica di San Marino. Nell’ambito del progetto “Dalla Terra alla Tavola”, giovedì 30 luglio, Tramonti in Vigna: aperitivo, DJ set e degustazione dei vini della Cantina San Marino nella splendida cornice del Centro Sperimentale Bosche.

Luogo: Strada Lamaticce, Falciano

Orario: 19.00

Info e prenotazioni: 331 2697482 consorzioterradisanmarino@gmail.com





Anniversario dello Scampo di Garibaldi – 31 luglio

Nel 1849 San Marino offrì rifugio a Giuseppe Garibaldi e a circa 2.000 volontari in fuga dalle truppe austriache e pontificie. Grazie all’abilità diplomatica delle autorità sammarinesi, i garibaldini poterono lasciare il territorio senza scontri, in uno degli episodi più significativi della tradizione di accoglienza e neutralità della Repubblica.

Luogo: Piazza della Libertà e Piazza Garibaldi, San Marino Centro Storico

Orario: 17.00 – programma dettagliato: visitsanmarino.com

Evento gratuito

Info: 0549 882914 info@visitsanmarino.com



SMIAF San Marino International Arts Festival – dal 31 luglio al 2 agosto

La 19ª edizione dello SMIAF – San Marino International Arts Festival porta nel cuore del centro storico di San Marino tre giorni di arte di strada, concerti, mostre, workshop, spettacoli, mercatini, aree dedicate al benessere e ai bambini, street food e tante esperienze per tutta la famiglia, celebrando la tradizione dell’arte "a cappello", simbolo dello speciale legame tra artisti e pubblico. Il tema del 2026 è "Trasformazione", un concetto che interpreta il cambiamento come opportunità di crescita e ricerca. Un filo conduttore che unisce arte, persone e luoghi, esprimendo lo spirito di un Festival che, da quasi vent'anni, continua a evolversi e a dialogare con il proprio tempo.

Luogo: San Marino Centro Storico

Orari e programma dettagliato: www.smiaf.org

Festival gratuito

Info: 334 5211957 smiaf.giovanisaperi@gmail.com



Summer Vibes 2026 - Cristiano Malgioglio e Angie – 31 luglio

La grande musica dal vivo al San Marino Outlet con Summer Vibes, la rassegna estiva che continua a portare ogni venerdì sera, sul palco della nuova arena, spettacoli di alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana e internazionale. Venerdì 31 luglio sarà protagonista uno dei personaggi più eclettici dello spettacolo italiano, Cristiano Malgioglio, affiancato da Angie, finalista dell’ultima edizione di Amici, per una serata all’insegna dell’energia, dell’ironia e del grande intrattenimento. Negozi aperti con una promozione speciale dalle 18.00 alle 24.00.

Luogo: San Marino Outlet, Falciano

Orario: 21.00

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria https://sanmarinooutletsummervibes.com/

Info: 0549 941325 reception@themarket.sm





Alba sul Monte...in concerto La voce degli animali Kima Vocal Ensemble – 2 agosto

Tornano i concerti all'alba negli Orti dell'Arciprete, nel cuore del Centro Storico, con una suggestiva vista sul Mare Adriatico. La rassegna, giunta alla 18ª edizione e diretta dal M° Augusto Ciavatta, propone cinque appuntamenti dal 26 luglio al 23 agosto dedicati alla musica classica, al jazz e ad altri generi affini. Al termine del concerto è prevista una colazione. Prenotazione consigliata

Luogo: Orti dell'Arciprete c/o Basilica del Santo, San Marino Centro Storico

Orario: 06.00

Ingresso: €5,00 inclusa colazione

Info: 337 1008856 cameratatitano@omniway.sm







Gli eventi potrebbero subire variazioni in termini di date o di luogo o possibili annullamenti. Si invita a consultare il sito www.visitsanmarino.com oppure gli organizzatori per tutti gli aggiornamenti.







Mostre



Inarrestabile – fino al 30 agosto

Ndidi Emefiele, artista nigeriana di fama internazionale, racconta la figura femminile attraverso opere vivaci e stratificate che celebrano autonomia e identità. Inarrestabile, curata da Riccardo Freddo, è la sua prima grande personale a San Marino; presenta dipinti, collage e installazioni che esplorano l’esperienza femminile contemporanea, tra tradizione africana e modernità.

Luogo: Palazzo S.U.M.S., Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html



9x9 Opere tra Muri e Pareti – fino al 3 settembre

Parallelamente alla seconda edizione di “BUONENOVE – Arte Pubblica per la Repubblica di San Marino”, negli spazi della Prima Torre sarà visitabile la mostra “9×9: opere tra muri e pareti”. Pensata come un percorso di approfondimento del festival, l’esposizione mette in dialogo le esperienze della prima edizione con le nuove progettualità in corso, offrendo al pubblico uno sguardo sul lavoro degli artisti e sul processo di trasformazione del territorio attraverso l’arte pubblica.

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html







Mostra "Icone Sacre Pop" di Simone Legno – fino al 30 settembre

La mostra racconta un’eredità di Expo che continua a creare ponti, nata dall’esperienza di Expo Osaka 2025 e dalla collaborazione tra la Repubblica di San Marino e il Dicastero per l’Evangelizzazione. L’esposizione, ospitata dalla Segreteria di Stato per il Turismo, presenta opere che reinterpretano i simboli della tradizione cristiana attraverso un linguaggio contemporaneo fatto di colori, forme essenziali e un’estetica capace di dialogare con pubblici diversi. Un incontro tra arte, cultura e spiritualità, inserito nel programma delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026).

Luogo: Spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo, San Marino Centro Storico

Orario: 10.00-18.00 tutti i giorni / 10.00-23.00 in occasione di "Giovedì in Centro"

Evento gratuito





1876 – 2026. 150 Anni di SUMS nelle Medaglie e nei Francobolli – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html





Le Lire Quadriga. Genesi di un Capolavoro – fino al 4 ottobre

A cura del Dott. Roberto Ganganelli

Luogo: Museo del Francobollo e della Moneta, Città di San Marino.

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Luogo: Prima Torre, Centro Storico di San Marino

Info e biglietti: www.museidistato.sm/museoStato.html

Comunicato stampa

Segreteria di Stato Turismo

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